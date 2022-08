Selimbegovic: "Jammern hilft nix"

Nach der ersten Saisonniederlage und dem Verlust der Tabellenführung will Jahn Regensburg so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur. Am liebsten schon am Samstag gegen Karlsruhe.

Jahn-Coach Mersad Selimbegovic lobt Karlsruhes "Moral und Qualität". IMAGO/Zink