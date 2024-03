Selimbegovic: "Hoffe, dass wir die schwierigste Phase hinter uns haben"

Durch den 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth erobert Hansa Rostock Relegationsrang 16 zurück. Die Stimmung entspannt sich dadurch vor der Länderspielpause - zumindest vorerst.

Zwei Siege in Folge für Hansas Trainer Mersad Selimbegovic: So kann es weitergehen. IMAGO/Ostseephoto

Trotz des 1:0-Sieges zuletzt beim direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig belegte Abstiegskandidat Hansa Rostock vor der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth noch immer Platz 18 der Rückrundentabelle. Durch den 2:1-Erfolg ebenjener Braunschweiger am Vortag in Paderborn stand die Kogge aber direkt wieder unter Druck. Und hielt diesem Stand.

Gegen das Kleeblatt, vor dem Spiel Vorletzter in der Rückrundentabelle, aber dank der starken Hinserie trotzdem nur mit fünf Zählern Rückstand auf Platz drei, wussten die Hanseaten insbesondere durch ihre Leidenschaft und Einsatzfreude zu überzeugen. Den Gästen fehlte es dafür im Gegensatz zu Hansa besonders vor der Pause an Zielstrebigkeit im Vorwärtsgang.

Rostock feiert verdienten Erfolg gegen Fürth

Rostock hingegen konnte sich nach einer intensiven Anfangsphase immer wieder gegen das Fürther Anlaufen befreien und kombinierte zum Teil gekonnt nach vorne. Nachdem die Mannschaft von Mersad Selimbegovic in Person der auffälligen Svante Ingelsson und Kevin Schumacher zuerst noch gute Chancen vergeben hatte, konnte Nico Neidhart frei vor dem Tor die Führung nicht mehr verfehlen. So ging es mit 1:0 in die Pause, nach der die Gastgeber schnell wieder die Oberhand gewannen.

Und durchaus Möglichkeiten hatten, den Vorsprung noch auszubauen, was auch der Trainer nach dem Spiel bei der Sportschau anmerkte: "Wir müssen den Zweiten machen." So wurde es am Ende doch noch einmal eng. Da das Kleeblatt aber nach vorne weiterhin nicht zwingend genug war, rettete Hansa das insgesamt verdiente 1:0 über die Zeit. Selimbegovic: "Das musst du auch überstehen, das gehört zum Geschäft."

Keiner gibt nach, nicht einen Millimeter. Hansa-Coach Mersad Selimbegovic über die Konkurrenz in Liga zwei

Durch den zweiten Dreier in Folge springt Rostock vor der Länderspielpause wieder an Braunschweig vorbei auf Rang 16. Für den Trainer aber nur eine Momentaufnahme. Vor zwei Wochen hatten die Hanseaten nach der 0:3-Heimpleite gegen den 1. FC Kaiserslautern noch am Boden gelegen. "Ich hoffe, dass wir die schwierigste Phase hinter uns haben", so Selimbegovic nach der Partie. Darauf verlassen könne man sich in der "engen" zweiten Liga aber nicht: "Keiner gibt nach, nicht einen Millimeter."

Wie schnell sich der Wind an der Ostsee drehen kann, konnte Selimbegovic in den wenigen Monaten als Hansa-Coach nämlich schon erleben. Schließlich sind die Ausschreitungen am Rande der Partie gegen den FCK gerade einmal zwei Wochen her. "Wir müssen zusammenhalten", betonte der Trainer deswegen: "Die Fans sind brutal wichtig."

Gegen die SpVgg beflügelten die treuen Anhänger die Mannschaft und trugen Hansa zum Sieg. Vor dem Nationalmannschaftslehrgang ist die Stimmung im Lager der Rostocker dementsprechend besser als zuletzt. Ganz anders als bei den Fürthern: Die müssen nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen zwar nicht mehr um den Klassenerhalt bangen, ihre leisen Hoffnungen auf Platz drei können die Franken aber dennoch allmählich begraben.