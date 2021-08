Selimbegovic: Heiße Herzen und kühler Kopf

Klassenprimus Jahn Regensburg empfängt am Samstag den FC Schalke 04. SSV-Coach Mersad Selimbegovic schiebt Königsblau trotz des perfekten Saisonstarts die Favoritenrolle zu.

Jubelt Jahn Regensburg am Ende auch gegen Schalke 04, winkt Historisches. imago images/Hübner

Wer vor fünf, zehn, 15 Jahren dem SSV Jahn ein Spiel um Punkte gegen Schalke 04 prophezeit hätte, wäre in Regensburg für verrückt erklärt worden. Das einzige dokumentierte Duell der Teams fand 1954 statt. Schon da aber ärgerten die Oberpfälzer die Gelsenkirchener und zwangen sie im DFB-Pokal nach einem 1:1 ins damals übliche (4:6 verlorene) Wiederholungsspiel.

Selimbegovic: "Ganz klar: Wir sind nicht der Favorit"

Und nun ist Regensburg sogar Tabellenführer, wohingegen der Bundesliga-Absteiger auf Platz neun rangiert. Dennoch ist die Rollenverteilung für den Jahn-Chefcoach eindeutig. "Ganz klar: Wir sind nicht der Favorit, Tabelle hin oder her. Schalke ist der große Favorit", sagte Selimbegovic am heutigen Donnerstag, schob aber auch nach: "Wir sehen unsere Chancen trotzdem."



"Das ist ein Spiel, vor dem man als Jahn-Trainer keine Motivationsrede braucht", bemerkte der 39-Jährige: "Da muss man eher beruhigen. Auch wenn wir mit heißem Herzen unterwegs sind: Wenn der Kopf nicht kühl ist, kann das nicht gutgehen. Es muss vieles zusammenkommen, dass wir eine Chance haben."

Und dann winkt Historisches: Gewänne der SSV Jahn, wäre es der vierte Sieg in Folge - das gab es in der Oberpfalz nie in der 2. Liga. Ebenso wenig wie einen Sieg gegen den FC Schalke.