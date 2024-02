Selimbegovic: "Etliche Lauterer Spieler wurden schon mit 34 km/h geblitzt"

Für Hansa Rostock stehen zwei eminent wichtige Spiele auf dem Programm. Zunächst gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag und dann bei Eintracht Braunschweig geht es gegen die direkte Abstiegskonkurrenz.

Markus Kolke war direkt voran gegangen nach der jüngsten 0:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Der erfahrene Keeper blickte in den Rückspiegel und erinnerte daran, wie sich die Kogge auch dieses Mal im Abstiegskampf behaupten könne: "Wir wollen das unbedingt wuppen für den Verein. Der Verein gehört in die 2. Liga. Wir müssen mit freien Köpfen in die Spiele gehen, dann werden wir das auch wieder so wie in den letzten zwei Jahren schaffen."

Selimbegovic misst Lauterns 0:4 keine Bedeutung bei

In dieselbe Kerbe schlug auch Coach Mersad Selimbegovic bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Man hat immer Druck im Leistungssport. Man muss damit umgehen können und sich nicht zu viel mit Rechnereien beschäftigen.” Man brauche eine gewisse Lockerheit, um nicht zu verkrampfen.

Gerechnet wird bei Rostock wohl trotzdem. Der Bosnier, der mit Hansa bei 22 gesammelten Punkten aktuell auf Abstiegsplatz 17 rangiert, weiß natürlich um die gemeinhin richtungsweisenden Partien gegen den punktgleichen und einen Rang besser platzierten FCK und Braunschweig (24). Beschäftigen will er sich aber ausschließlich mit den Lauterern, wo der Effekt des Trainerwechsels hin zu Friedhelm Funkel noch nicht die erhofften Früchte getragen hat und es bei der Heimpremiere des Trainerroutiniers eine 0:4-Heimklatsche gegen Karlsruhe setzte. Das jedoch spiele keine Rolle, meinte Selimbegovic, der den Gegner gerade deshalb für gefährlich hält, weil man sich vorstellen könne, "was da unter der Woche los war".

Die Pfälzer erwartet der 41-Jährige zunächst in abwartender Haltung, er beschreibt deren Stärken mit Wucht und sehr viel Speed: "Es gibt sieben oder acht Spieler, die mit 34 Stundenkilometern geblitzt wurden." Aus diesem Grund warnt er auch eindringlich vor Lauterer Konterattacken in einem Duell, in dem Zweikämpfe und Robustheit sicherlich im Vordergrund stehen werden.

Hansas Coach setzt auch auf die Fans

Selimbegovic setzt am Samstag (13 Uhr, LIVE! Bei kicker) darauf, dass seine Schützlinge den Kampf annehmen und sich unterstützt auch vom Publikum ins Spiel hinein arbeiten, dann könne in diesem Stadion wie bei der Partie gegen den HSV (2:2) etwas entstehen. Ist dies der Fall, schließt er das spielerische Element gar nicht aus: "Wenn die Synergien zwischen Fans und Mannschaft richtig stattfinden, dann können wir auch Fußball spielen."

Im Vordergrund stehen allerdings drei Punkte - egal wie.