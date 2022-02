Selimbegovic erwartet "Nürnberg mit Wut"

Der SSV Jahn Regensburg will im bayerischen Duell gegen den 1. FC Nürnberg die Talfahrt beenden, Trainer Mersad Selimbegovic "den Spieß umdrehen".

Am Samstagabend empfängt der Jahn um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) den 1. FC Nürnberg. Nach drei Niederlagen in Serie suchen die Oberpfälzer den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Der SSV ist derzeit Tabellenneunter (31 Punkte) und könnte mit einem Sieg an den siebtplatzierten Nürnbergern (33 Punkte, zuletzt zwei Niederlagen) vorbeiziehen. Beide Mannschaften wollen schnellstmöglich den Sog nach unten stoppen. "Ich erwarte Nürnberg mit Wut", sagte Selimbegovic. Nürnberg werde versuchen, von Anfang an die Zuschauer im Stadion mitzunehmen, um die Regensburger einzuschüchtern. Dies müsse sein Team vermeiden, denn es gelte nun, den negativen Trend zu stoppen.

"Wir gehen durch eine Phase, die nicht so einfach ist", sagt Selimbegovic nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien. "Aber in dieser Liga gibt es selten einfache Phasen. Jetzt müssen wir da durch, und irgendwann drehen wir den Spieß um."

Beste wieder in der Startelf

Der Jahn-Chefcoach wird wohl Jan-Niklas Beste, der beim jüngsten 2:3 gegen St. Pauli mit einem Kurzeinsatz seine Rückkehr feierte, zu seinem Startelf-Comeback verhelfen. Zuvor hatte die Werder-Leihgabe sechs Partien wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Wie wichtig Beste für Regensburg ist, zeigt folgende Statistik: Mit dem Linksfuß hatte der Jahn im Schnitt starke 1,67 Punkte geholt, ohne ihn nur 0,85.