Selimbegovic erwartet Hannover "mit Wut im Bauch"

Tabellenführer Jahn Regensburg ist am Sonntag in Hannover zu Gast und will seine blütenweiße Weste sauber halten.

Das Auftaktprogramm für den SSV Jahn Regensburg war beileibe nicht einfach. Doch Darmstadt wurde mit 2:0 nach Hause geschickt, beim Bundesliga-Absteiger Bielefeld siegten die Oberpfälzer mit 3:0, den Bundesligisten 1. FC Köln kickten die Schützlinge von Trainer Mersad Selimbegovic mit 4:3 i.E. aus dem DFB-Pokal und gegen den 1. FC Nürnberg gab es ein 0:0. Sieben Punkte aus drei Ligaspielen, kein Gegentor, Tabellenführer.

"Wir müssen die Gier behalten"

Der Jahn will sich nach seinem starken Saisonstart aber keinesfalls zurücklehnen. "Wir müssen die Gier behalten. Wenn man 0,01 Prozent nachlässt, kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Ich spüre nicht, dass sich die Mannschaft ausruht", so Selimbegovic auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Zudem hat Regensburg nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Lasse Günther (19) vom FC Augsburg ausgeliehen. Am Sonntag in Hannover (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Außenbahnspieler aber noch nicht dabei sein. "Lasse Günther kommt aus einer Verletzung, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, er ist für das Wochenende noch kein Thema", sagt der Chefcoach. "Oscar Schönfelder (Knieverletzung, Anm. d. Red.) macht Fortschritte und wir sind zufrieden, wie es verläuft. Aber wir wissen, dass noch ein langer Weg vor ihm liegt."

Hannover liegt Albers

Günther wird in Regensburg von erfahrenen Akteuren wie Andreas Albers unter die Fittiche genommen. Der 32-jährige Däne geht auch neben dem Platz voran. In Hannover will er sein 32. Zweitligator für den Jahn erzielen und damit Zweitliga-Rekordtorschütze Marco Grüttner einholen. Wie passend, dass der Angreifer gegen den Traditionsklub ohnehin gerne trifft. In sechs Aufeinandertreffen erzielte er drei Tore. Allesamt in Hannover.

Es könnte ein Tag der Jahn-Rekorde werden. Vier Zweitligaspiele hintereinander ohne Gegentor, das ist den Oberpfälzern bisher nur einmal gelungen. Saisonübergreifend vom 34. Spieltag 2020/21 bis zum 3. Spieltag 2021/22. Diese Bestmarke könnte am Sonntag eingestellt werden. Innerhalb einer Saison wären vier Spiele hintereinander ohne Gegentor neuer Vereinsrekord in der 2. Liga.

"Wir werden uns nicht verstecken"

In den Niedersachsen, die vom früheren Fürther Trainer Stefan Leitl trainiert werden, erwartet Selimbegovic aufgrund ihres schwachen Saisonstarts mit nur einem Punkt eine Mannschaft "mit Wut im Bauch". "Die hatten schon richtig gute Momente und Phasen, wo sie ihre Spiele dominiert haben", warnte der Fußball-Lehrer und kündigte an: "Wir werden uns nicht verstecken."

mas/fk