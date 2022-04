Selimbegovic: "Ein richtig cooles Spiel"

Die 40-Punkte-Marke verpasste Regensburg zwar. Nach dem Remis in Rostock, bei dem in der Schlussphase die Nerven blank lagen, ist der Jahn aber so gut wie gerettet.

Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic steht mit dem Jahn kurz vor dem Klassenerhalt. IMAGO/Zink