Selimbegovic ehrlich: "Sonst wird's nicht mehr so interessant für uns"

Für den Jahn aus Regensburg wird die Situation im Abstiegskampf der 2. Bundesliga immer prekärer. Auch im neunten Spiel in Folge blieben die Oberpfälzer ohne Sieg, beim Karlsruher SC verlor der SSV mit 0:1.

Düstere Mienen bei den Regensburger Spielern nach dem 0:1 in Karlsruhe. IMAGO/Eibner

Wieder kein Sieg und ein erneuter Rückschlag im Tabellenkeller. "Irgendwann müssen wir auch punkten, sonst wird's nicht mehr so interessant für uns", warnte Cheftrainer Mersad Selimbegovic auf der Pressekonferenz nach der Niederlage im Karlsruher Wildpark. Der Jahn rangiert mit 22 Punkten auf Platz 17.

Selimbegovic hadert mit "groben individuellen Fehlern"

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel war der KSC schlichtweg die effektivere Mannschaft, gewann am Ende dank des Tores von Mikkel Kaufmann 1:0 und stößt die Regensburger damit nochmal ein ganzes Stück tiefer in den Abstiegskampf. Vor allem die Entstehung des Treffers ärgerte Selimbegovic, der feststellte, dass es sich durchziehe, "dass wir grobe individuelle Fehler machen, die bestraft werden".

Dem Gegentreffer war ein kapitaler Patzer von Innenverteidiger Sebastian Nachreiner vorangegangen, der den Ball tief in der eigenen Hälfte an Fabian Schleusener verlor. Der KSC-Stürmer leitete das Tor schließlich ein.

Dreimal Aluminium - Regensburg im Pech

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Jahn durchaus seine Chancen auf das ein oder andere Tor hatte, jedoch zu allem Überfluss auch noch vom Pech verfolgt wird - Sarpreet Singh traf gleich zweimal das Aluminium und Andreas Albers scheiterte in Durchgang eins am überragend parierenden Marius Gersbeck, der den Ball an den Pfosten lenkte.

"Wir haben nie aufgegeben und es bis zur letzten Sekunde probiert", lobte Selimbegovic seine Mannschaft, merkte aber auch an, dass es "keine Alternative gibt, weiter daran zu glauben, dass wir den Bock umstoßen können".

Nächste Woche kommt die Fortuna

Die nächste Möglichkeit darauf haben die Regensburger am Samstag in einer Woche, wenn Fortuna Düsseldorf im Jahnstadion zu Gast ist (13 Uhr, LIVE! bei kicker).