Selimbegovic: "Die kleinen Momente waren auf unserer Seite"

Jahn Regensburg ist neben dem Karlsruher SC als einziges Zweitliga-Team optimal aus den Startlöchern gekommen. Coach Mersad Selimbegovic erklärt die Gründe, bleibt aber Realist und warnt vor der ersten Pokalaufgabe.

Natürlich herrscht beim SSV Jahn Regensburg aktuell eitel Sonnenschein. Sechs Punkte, 5:0 Tore, Platz zwei im Tableau. Die Momentaufnahme interessiert den Jahn-Coach aber kaum, dazu hat er zu viel Bodenhaftung. Selimbegovic spricht im Gespräch mit dem kicker von den "kleinen Momenten", die sein Team bei seinen beiden Siegen auf seiner Seite gehabt hätte.

Drei Neuzugänge unter den Torschützen

Und natürlich freut sich der 39-Jährige, dass der Jahn offensichtlich erfolgreich an Stellschrauben dreht. Es sei für die Neuen einfacher, sich zu integrieren, weil "wir mit Blick auf das Stammpersonal die wenigsten Veränderungen seit zwei Jahren hatten", sagt er. Und die Neuzugänge haben auch schon geliefert, Carlo Boukhalfa, Sapreet Singh und Joel Zwarts, von dem sich Selimbegovic viel verspricht, haben allesamt bereits getroffen.

Ungeachtet des Traumstarts haben sich die Ziele der Oberpfälzer nicht verändert. Vermessen wäre es, von etwas anderem als dem Klassenerhalt zu reden, blickt der Regensburger Trainer auf den weiteren Saisonverlauf voraus. Dieser hält am Wochenende die erste Pokal-Prüfung bereit. Nach diversen Coups in der Vorsaison mit dem Einzug ins Viertelfinale will Selimbegovic eine unliebsame Überraschung selbstredend vermeiden, nicht "straucheln" und bei Regionalligist Rot-Weiß Koblenz (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die nächste Runde erreichen.

