Selimbegovic: "Die Darmstädter sind richtig verärgert zurückgefahren"

Regensburg reist nach dem Auftaktsieg gegen Darmstadt zu Bundesliga-Absteiger Bielefeld. SSV-Coach Mersad Selimbegovic sieht sein Team gerüstet.

Mit 2:0 setzte sich der SSV Jahn Regensburg zum Saisonauftakt gegen den Vorjahres-Tabellenvierten SV Darmstadt 98 durch. Ein Auftakt nach Maß. Nun aber müssen die Oberpfälzer auswärts ran. Und das gleich beim letztjährigen Bundesligisten Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Selimbegovic: "Das ist eine sehr, sehr gute Truppe"

"Sie hatten nicht so viele Veränderungen, auch nach dem Abstieg ist der Großteil geblieben. Das ist ein sehr guter und ausgeglichener Kader, in der Breite wie in der Qualität und Zweitligaerfahrung", wird Jahn-Chefcoach Mersad Selimbegovic auf der Vereinswebsite zitiert. "Sie haben aber auch ganz junge Spieler, wenn man zum Beispiel Burak Ince anschaut, die sehr viel Potenzial und Spielwitz mitbringen. Auf der anderen Seite haben sie erfahrene Spieler wie Fabian Klos. Das ist eine sehr, sehr gute Truppe."

Selimbegovic will den Ostwestfalen vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Teamgeist entgegentreten. "Wenn Jan Elvedi einen Schuss im Sechzehner geblockt hat, sind gleich mehrere Spieler bei ihm gewesen, als hätte er gerade ein Tor gemacht", freut sich der Trainer über den Zusammenhalt im Team und liefert gleich ein weiteres Beispiel. "Wenn Dejan Stojanovic einen Ball gefangen oder eine Parade hatte, waren auch gleich zwei, drei Spieler bei ihm. Ich merke diesen Spirit und dass die Jungs zueinander gefunden haben, dass es ihnen viel bedeutet."

Selimbegovic legt großen Wert auf eben diesen Spirit: "Das ist die Basis in dieser Liga für Jahn Regensburg. Wenn wir so weitermachen, diese Geschlossenheit und die Faktoren, die uns ausmachen, beibehalten und weiterentwickeln, dann bin ich guter Dinge, dass wir jeden auch ärgern können. So wie die Darmstädter, die sind richtig verärgert zurückgefahren."

Personell plagen Selimbegovic nahezu keine Sorgen. "Es ist erfreulich, dass Leon Guwara und Max Thalhammer größte Teile des Trainings mitgemacht haben. Jetzt müssen wir in den nächsten beiden Tagen noch schauen, ob sie eine Option sind", sagt der Coach. "Darüber hinaus ist nichts hinzugekommen, alle sind gesund außer Oscar Schönfelder, der erfolgreich operiert wurde (am Knie, d. Red.) und jetzt bereits seine Reha macht."