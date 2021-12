Selimbegovic: "Das Dritte darfst du nicht kassieren"

Mal wieder schießt Jahn Regensburg im eigenen Stadion zwei Tore, kann aber nicht gewinnen. Dabei hatte am Freitagabend für Trainer Mersad Selimbegovic vieles gepasst.

Obwohl Marvin Ducksch in der 89. Minute zum 3:1 und damit zur vermeintlichen Entscheidung einnetzte, wurde es nochmal richtig spannend im Regensburger Jahnstadion. Nachdem Sarpreet Singh (90.+2) den Jahn zurück in die Verlosung gebracht hatte, erzielte Ayguen Yildirim (90.+3) den vermeintlichen Ausgleich - seinem Treffer fehlte wegen klarer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung.

Für Chefcoach Selimbegovic gingen die Gegentreffer eins und zwei bei der 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen noch in Ordnung (wobei beim 1:2 für ihn "ein bisschen Pech" dabei war) - "das dritte darfst du aber nicht kassieren", haderte der Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, "weil, wie man sieht: Wenn du nur ein Tor Rückstand hast, kannst du immer noch einen Punkt holen - auch in der 93. Minute."

Zum fünften Mal zwei Treffer im eigenen Stadion - ohne einen Sieg

Das Punkten trotz mehrfachem Torerfolgs misslang den Oberpfälzern schon zum wiederholten Male im eigenen Stadion. Bei den 2:2-Remisen gegen Nürnberg und den Karlsruher SC Mitte der Hinrunde behielt man zumindest einen Zähler im heimischen Jahnstadion. Nach dem 2:4 n.E. in der 2. Pokalrunde gegen Hansa Rostock (nach regulärer Spielzeit 2:2, nach Verlängerung 3:3) standen die Regensburger aber mit gänzlich leeren Händen da - ebenso beim Aufeinandertreffen in der Liga (2:3) zehn Tage später - und nun zum Hinrundenabschluss gegen Bremen.

"Beim Standardtor zum 1:0 waren wir griffiger", sah Selimbegovic aber auch positive Aspekte. "Dann hatten wir in der Viertelstunde vor dem zweiten Gegentor eine richtig gute Phase". Gut sei nach diesem Gegentreffer auch gewesen, "dass wir dennoch an uns geglaubt haben und zwei, drei Torschüsse hatten. Das waren zwar nur Fernschüsse, aber wir waren dran."

Bremen ist vom Namen her ein absoluter Bundesligist, der die entsprechenden Spieler und einen neuen Trainer hat und mit Schwung hierher gekommen ist. Steve Breitkreuz

"Wir sind wieder gut zurückgekommen," lobte auch Jahn-Verteidiger Steve Breitkreuz, Torschütze zum 1:0. "Man muss auch sehen, gegen wen wir gespielt haben. Bremen ist vom Namen her ein absoluter Bundesligist, der auch die entsprechenden Spieler und einen neuen Trainer hat und mit Schwung hierher gekommen ist", sagte der 29-Jährige nach dem Spiel.

Will Regensburg weiter oben dranbleiben, müssen in der Rückrunde mehr Punkte je selbst erzielter Tore her. Auch auswärts schwächelte der Jahn zuletzt defensiv: 1:4 beim HSV und 0:3 in Heidenheim. Nicht von ungefähr kommt es, dass Selimbegovics Mannschaft die drittbeste Offensive der 2. Bundesliga stellt, aber nur drei Teams mehr Gegentore kassieren.

Trotzdem zieht der Trainer natürlich ein positives Fazit der bisherigen Spielzeit: "Die 28 Punkte sind ein sehr gutes Fundament. Für unsere Verhältnisse war es eine gute Hinrunde. Eine Basis, worauf wir weiter aufbauen können". Die 30-Punkte-Marke kann Regensburg bereits am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) beim Jahresabschluss gegen Darmstadt knacken.