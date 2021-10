Selimbegovic: "Abhaken und weitermachen"

Im Wechselbad der Gefühle ereilte Jahn Regensburg im Pokal gegen Hansa Rostock das Aus in der zweiten Runde. Coach Mersad Selimbegovic bediente sich einiger Fußballweisheiten und hat trotz der Niederlage eine wichtige Erkenntnis gewonnen.

"Wir sind sicherlich besser aufgestellt als letztes Jahr", urteilte Selimbegovic, den mit dem SSV das etwas überraschende 2:4 im Elfmeterschießen gegen Hansa Rostock ereilte. Und er meinte damit die größere Kadertiefe - mit drei Neuen war der Jahn in das rassige Pokalspiel gegangen. "Das kann viele Punkte bringen", richtet der 39-Jährige den Fokus nun zwangsläufig vollends auf die Liga.

Denn an der unglücklichen Pokalpleite hatte Selimbegovic schon zu knabbern und sprach von einer "äußerst unglücklichen Niederlage". Er lobte die Moral nach dem 0:2-Rückstand sowie die Art und Weise, wie seine Schützlinge "einen tiefen Gegner bespielt haben", musste am Ende aber trotz zwischenzeitlicher 3:2-Führung konstatieren: "Das ist Fußball, das ist Pokal. Jetzt gilt es das Spiel abzuhaken und weiterzumachen."

Jeder hat gesehen, dass wir nicht unterzukriegen sind, das müssen wir mitnehmen. Alexander Meyer

Keeper Alexander Meyer, dessen Kompetenz im Elfmeterschießen nicht wie in der fulminanten letzten Pokal-Saison zum Tragen gekommen war ("Da spielt das Quäntchen Glück immer eine Rolle"), nahm das Positive mit und blickte optimistisch voraus. "Jeder hat gesehen, dass wir nicht unterzukriegen sind, das müssen wir mitnehmen. Jetzt wollen wir am Sonntag wieder in der Liga punkten."

Und zwar am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im bayerischen Duell beim FC Ingolstadt, der noch ohne Heimsieg (0/2/3) und mit mageren fünf Punkten das Tabellenende der 2. Liga ziert. Formkurve (Regensburg ist seit sechs Spielen ohne Niederlage, Ingolstadt seit sechs Spielen ohne Sieg) als auch Trend - der Jahn gewann gegen die Schanzer die letzten vier Spiele allesamt - sprechen klar zugunsten der Oberpfälzer. Selimbegovic wird sein Team sicherlich trotzdem vor dem Gegner warnen.