Seligenportens Lage wird immer düsterer - Vilzing siegt im Spitzenspiel

Es hatte schon etwas von einer kleinen Demonstration. Auch im Spitzenspiel bei der SpVgg Ansbach war die DJK Vilzing nicht zu stoppen. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Erfolg und damit der fünfte Sieg im fünften Spiel. Der ASV Neumarkt ist nach seinem Sieg in Würzburg Tabellenzweiter. Währenddessen werden die Sorgenfalten beim ehemaligen Regionalligisten SV Seligenporten immer tiefer.

Würzburger FV - ASV Neumarkt 1:3

Das Wort "Glücksgefühl" würde im Oberpfälzer Jura derzeit bestimmt mit ASV Neumarkt definiert. Allerdings hätten die Neumarkter ihrem mitgereisten Anhang an der Würzburger Zellerau schon wesentlich früher den Freitagabend versüßen können. Denn trotz einer eigentlich überlegen gestalteten ersten Hälfte führten die Gäste lediglich mit zwei Toren. Die erste Chance des Spieles hatten aber noch die Hausherren nach einem Kopfball von Cristian Alexandru Dan. Doch Torhüter Lukas Wutz bugsierte den Ball erst mit einem Reflex an die Latte und schließlich zur Ecke. Dann rückte aber der Würzburger Schlussmann mehr und mehr ins Rampenlicht. Gegen Daniel Haubner und Christian Schrödl hielt Andre Koob im Tor des WFV noch die "Null". Doch irgendwann musste auch er hinter sich greifen. Ein abgefälschter Schuss von Leon Gümpelein landete bei Schrödl, der nach 18 Minuten zum 0:1 vollstreckte.

In der Folgezeit sahen die mehr als 300 Zuschauer dann zunächst ein Spiel ohne Höhepunkte. Sieben Minuten vor dem Wechsel schlug der Vorlagengeber zum ersten Neumarkter Treffer dann selbst zu. Gümpeleins Schuss ins lange Eck bedeutete das 2:0 für die Gäste (38.). Auch nach dem Wechsel blieb Neumarkt am Drücker, verpasste aber den möglicherweise entscheidenden dritten Treffer trotz guter Gelegenheiten. Doch es wurde dann doch noch einmal spannend. Einen Freistoß zimmerte Emir Bas aus rund 20 Metern sehenswert über die Mauer zum Anschlusstreffer. Erneut verpassten die Neumarkter jetzt gegen die aufgerückten Würzburger bei ihren Kontern die Entscheidung, und beinahe hätte sich das in Minute 84 dann gerächt. Doch Bas blieb nur zweiter Sieger gegen ASV-Schlussmann Wutz. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte dann Haubner doch noch alles klar für den Gast - 3:1. Bereits am Dienstag geht es für den ASV Neumarkt schon weiter. Im Toto-Pokal muss der ASV zum Landesligisten SC 04 Schwabach.

SpVgg Ansbach - DJK Vilzing 0:2

Als rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn der erste Regen einsetzte, machte sich unter den Verantwortlichen der SpVgg eine kleine Befürchtung breit: "Das schlechte Wetter könnte doch einige Zuschauer ausbremsen." Ein anderer - genauer gesagt der Vater von Ansbachs Sebastian Stolz - ergänzte aber: "Dafür wird der Ball schneller." Doch auch ohne diesen zusätzlichen meteorlogischen Aspekt hätte das Spiel vermutlich auch so ein Tempo an den Tag gelegt, das in der Bayernliga zu den höherklassigen gehört hätte. Am Ende waren es dann aber auch weit über 800 Zuschauer, die sich nicht vom Wetter hatten abhalten lassen. Und sieht man einmal vom - aus Ansbacher Sicht eher unbefriedigenden - Endresultat ab, musste wohl keiner der Zuschauer sein Kommen bereuen. Denn sie sahen zwei Mannschaften, die auf ihre Weise schon eine Ausnahmestellung in dieser Liga einnehmen. Am Ende freilich setzten sich die Gäste nicht unverdient und ohne Gegentor in der Residenzstadt durch. Da herrschte auch nach Spielschluss Einhelligkeit zwischen den Trainern Christoph Hasselmeier (Ansbach) und Josef Eibl (Vilzing). Allerdings gab Hasselmeier mit einem Augenzwinkern an den ebenfalls lächelnden Eibl das Versprechen ab "wir werden an euch dranbleiben".

Es war ein schönes Ende nach einem sehenswerten Spiel, das zwei unterschiedliche Phasen im ersten Durchgang erlebte. Die Gäste begannen stark und hatten zunächst durch Jim-Patrick Müller nach vier Minuten schon die erste dicke Gelegenheit. Der Ex-Hachinger setzte sich dabei stark von rechts in den Strafraum durch. Doch sein Schlenzer auf das kurze Eck ging noch vorbei. Der Führungstreffer von Müller nur acht Minuten später sah dann den Angreifer nach Pass von Andre Luge von der linken Seite abschließen. Mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze überwand er Ansbachs Schlussmann Sebastian Heid am kurzen Eck - 1:0 (12.). Dieser Treffer hatte zunächst noch nicht so ganz den Weckruf-Effekt für die Hausherren, die nach einer schönen Ballstafette von Jünger, Schwandner und Müller beinahe noch weiter ins Hintertreffen geraten wären. Der direkte Gegenzug aber war dann gleich das erste Ausrufezeichen der Ansbacher Abteilung Attacke. Doch den abschließenden Kopfball von Daniel Schelhorn lenkt Schlussmann Maximilian Putz noch über die Latte zur Ecke (19.). Jetzt wurde es das richtige Spitzenspiel, an dem auch die Hausherren nach dem Geschmack der eigenen Zuschauer mitwirkten. "In dieser Phase hat uns Ansbach wirklich alles abverlangt", diktierte DJK-Coach Eibl hinterher in die Notizblöcke der interessierten Zuhörer. Freilich, aus dem Spiel heraus waren die Ansbacher weitgehend unter der Kontrolle der Gäste. Gefährlich wurde es immer erst dann, wenn der Ball via Standardsituation vor das Tor von Putz kam. Zählbares freilich sprang trotz dieser Drangperiode bis zur Pause nicht heraus. Kurz vor dem Wechsel scheiterte Kroiß an Putz, der mit dem Fuß retten konnte (43.).

An diesem Gesamteindruck änderte auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte zunächst nichts. Ein Freistoß, getreten von rechts, köpfte Herzner erst direkt auf Putz, den Abpraller nahm Kroiß auf, doch auch er wurde schließlich am Torschuss gehindert. Das war dann auch zunächst die letzte Aktion der Hausherren, die jetzt die Initiative wieder an Vilzing abgeben mussten. Und vor allem dieser zweite Durchgang war dann doch eine kleine Demonstration der Möglichkeiten der Oberpfälzer. Denn ab der 60. Minute hatten sie zwar nicht unbedingt mehr Spielanteile als die Hausherren. Doch das Gefühl, die SpVgg könnte das Spiel doch noch drehen, kam eigentlich nur selten auf. Und roch es dann doch einmal nach einem Treffer für die Ansbacher, dann stand da immer noch Maximilian Putz zwischen den Pfosten, der einige tolle Reflexe zeigte und sich auch aus der Distanz nicht wirklich überraschen ließ. Da sah es beim Konterspiel der DJK schon ganz anders aus. Andre Luge oder Fabian Trettenbach ließen die Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben - elf Minuten vor dem Ende klingelte es dann doch zum zweiten Mal. Erneut schalteten die Gäste nach der Balleroberung blitzschnell um. Andre Luge überlief auf links seinen Bewacher, seine scharfe Hereingabe bugsierten Vilzings Andreas Jünger und Ansbachs Riko Manz irgendwie ins Tor. Der Schiedsrichter wertete den Treffer als Eigentor. Als die Ansbacher kurz darauf auch noch Niklas Seefried mit der Ampelkarte verloren, war die Partie dann durch.

Auch in der kommenden Woche steht für beide bereits die nächste englische Woche an - dieses Mal jedoch im Pokal. Beide bekommen es dabei jeweils mit einem Liga-Rivalen zu tun. Die SpVgg Ansbach muss zum 1. SC Feucht (Mittwoch, 19 Uhr), während die DJK Vilzing Tags zuvor bei der DJK Ammerthal um den Einzug in die nächste Runde antreten muss.

1. SC Feucht - SpVgg Bayern Hof 2:1

Aufsteiger SC Feucht bleibt nach dem Sieg über die Hofer Bayern weiter im Soll. In einer insgesamt engen und umkämpften Partie setzten sich die Hausherren dank der Treffer von Stephan König (per an ihm selbst verschuldeten Elfmeter in der 33. Minute) und einem Eigentor der Gäste von Yannick Frey kurz nach der Pause knapp durch. Die Hofer waren durch Tomas Petracek in Führung gegangen. Vor allem nach der Pause verdienten sich die Hausherren diesen Sieg und ließen sogar noch weitere Chancen liegen.

ASV Cham - TSV Karlburg 0:1

Lange Gesichter beim ASV Cham. Nach einer ordentlichen Leistung unter der Woche im Derby gegen Vilzing hatte man zwar gegen Klassenprimus Vilzing verloren, aber mit der guten Einstellung wollte man im Heimspiel gegen den TSV Karlburg unbedingt punkten. Diese Rechnung ging aber schon in den Anfangsminuten nicht mehr auf. Marco Kunzmann hatte per schöner Direktabnahme nach Zuspiel von Heuchert getroffen. Es sollte das goldene Tor eines engen Spiels bleiben. Die Hausherren rannten zwar in der Folgezeit immer wieder gegen das Tor der Gäste an. Doch entweder fehlte der finale Pass oder die Angreifer trafen einfach die falsche Entscheidung. Während Karlburg damit weiter ungeschlagen bleibt, rutscht der ASV Cham auf Rang 14 der Tabelle ab.

TSV Abtswind - FC Eintracht Bamberg 3:3

Die weiße Weste der Bamberger ist zwar dahin, ein Spektakel haben sie aber wieder geliefert. Erst in Rückstand geraten, hatte der FC Eintracht Bamberg dann zweimal in Abtswind geführt. Doch sie trafen am Samstag auf Hausherren, denen man den Frust der letzten Spiele deutlich anmerkte. Abtswind begann dann auch entsprechend engagiert. Folgerichtig fiel die Führung durch Ferdinand Hansel nach 26 Minuten. Doch die jungen Bamberger drehten noch vor der Pause das Spiel. Franz Helmer nach 37und Jakob Tranziska nach 43 Minuten besorgten den 2:1-Pausenstand. In Durchgang zwei blieb es aber weiter spannend. Die Hausherren kamen unbeeindruckt aus den Kabinen, hielten stark dagegen und glichen nach etwas mehr als einer Stunde auch verdientermaßen wieder aus (Frank Hartlehnert, 68.). Doch kurz darauf schlugen die Bamberger ein drittes Mal zu. Fabio Reck überwand TSV-Schlussmann Reusch zum umjubelten 3:2 (74.). Der erneute k.o.-Schlag für die Unterfranken, die eigentlich schon unter Wert in Neumarkt als Verlierer vom Platz gehen mussten? Keineswegs, der eingewechselte Jona Riedel traf sehenswert und mit viel Frust im Fuß zum neuerlichen Ausgleich nur 60 Sekunden später. Die Schlussphase mussten die Hausherren aber dann in Unterzahl überstehen, Kapitän Michael Herrmann sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.

TSV Großbardorf - DJK Don Bosco Bamberg 2:0

Aufatmen in der Rhön, der erste Saisonsieg ist endlich eingetütet. Allerdings, der Weg dorthin gegen die DJK Don Bosco Bamberg war lange und schwer. Maximilian Weiß kurz vor dem Seitenwechsel brachte dann aber seine "Gallier" in die Spur. Nach der Pause kam dann noch mehr Zug ins Spiel der Hausherren. Die Gäste hielten zwar noch gut dagegen, doch die Großbardorfer hatten nun deutlich mehr Abschlüsse zu verzeichnen. Mit mit Treffer Nummer zwei durch Ronny Mangold kurz vor dem Ende war dann aber der Knoten endlich auch für den TSV geplatzt.

SV Seligenporten - 1. FC Sand 1:2

Auch gegen den bislang ebenfalls sieglosen 1. FC Sand mussten sich die "Klosterer" geschlagen geben. In einer Partie ohne zunächst größere Höhepunkte gelang Timm Strasser für die Gäste nach einer halben Stunde mit dem 1:0 der Knotenlöser. Fortan waren die Unterfranken besser im Spiel. Doch wie schon zuletzt gegen Hof wollte der erlösende zweite Treffer zunächst nicht fallen. In der englischen Woche wurde dies noch mit dem späten Ausgleich bestraft. Dieses Mal legte aber Strasser in der 62. Minute nach. Zwar kamen die Hausherren durch den eingewechselten Drazen Misic nur drei Minuten später zum Anschluss. Doch die Gäste brachten das knappe Resultat über die Zeit.

ATSV Erlangen - DJK Ammerthal 0:3

Die Unistädter kommen zu Hause einfach nicht auf die Beine. Auch im dritten Heimspiel der noch jungen Saison gab es für den ATSV nicht den erhofften Sieg. Matchwinner für die starken Oberpfälzer war der dreifache Torschütze Lukas Dotzler (24., 55. und 76.) mit seinen Saisontreffern zwei bis vier. Wenige Tage nach dem turbulenten Derby gegen Gebenbach hatte DJK-Trainer Michael Hutzler noch einmal eine Leistungssteigerung angesichts der Hürde Erlangen, die er als klaren Favoriten für dieses Spiel ausgemacht hatte, gefordert. Und die Gäste lieferten auch, obwohl sie schon frühzeitig verletzungsbedingt Martin Popp für Yannick Grader auswechseln mussten. Allerdings stand Stammtorhüter Christopher Sommerer nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung und so war die Ammerthaler Defensive noch einmal einen Tick sattelfester. Das merkten auch die Hausherren, die sich an der Deckung der Gäste trotz einiger guter Szenen die Zähne ausbissen. Treffsicherer war dann erstmals jener Lukas Dotzler nach 24 Minuten. Der 26-Jährige, der 2020 noch in der französischen dritten Liga bei AS Poissy auf Torejagd ging, war auch in der Folgezeit von der Erlanger Abwehr nur schwer in den Griff zu bekommen. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann die deutlich dominierende Elf, die sich letztlich auch verdient durch- und in der Spitzengruppe festsetzen konnte.

DJK Gebenbach - SV Vatanspor Aschaffenburg 5:2

Es schien eine klare Sache zu werden. Schnell waren die Hausherren durch die beiden Treffer von Johannes Böhm in Führung gegangen. Schon nach 60 Sekunden hatte es im Tor der Aschaffenburger eingeschlagen. Nach sieben Minuten stand es gar schon 2:0. Ein Straftstoßtreffer von Dominik Haller nach einer halben Stunde zum dritten schien die frühe Vorentscheidung darzustellen. Doch der Aufsteiger hatte schon in den letzten Spielen gezeigt, dass er nicht gewillt war, seine Spiele in der Liga kampflos abzugeben. Emre Kayakirans Treffer noch vor dem Wechsel und ein unglückliches Biermeier-Eigentor der Hausherren bedeuteten den nicht erwarteten, aber durchaus verdienten Anschluss. So blieb es lange spannend. Erst als in der Schlussphase die Gäste alles nach vorne warfen, konnten Oliver Gorgiev und Timo Kohler mit dem Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden die Partie noch deutlich zugunsten der Hausherren entscheiden.