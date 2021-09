Seligenporten gibt Rote Laterne an Würzburg ab - Nullnummer im Topspiel

Der SV Seligenporten gab die Rote Laterne an den Würzburger FV weiter, während sich die SpVgg Ansbach durch die Nullnummer im Topspiel zwischen Vilzing und Bamberg an den Tabellenführer heranpirscht.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

DJK Gebenbach - SV Seligenporten 2:3 (1:0)

Irgendwie hat wohl jeder in seinem Bekanntenkreis diese eine Person von der man immer hört: "Ich habe es dir doch gleich gesagt." In dieser Rolle muss sich wohl auch Franz Koller, der Trainer der DJK Gebenbach gefühlt haben. Der nämlich hatte schon im Vorfeld der Partie gegen das Schlusslicht SV Seligenporten eindringlich gewarnt, die Gäste nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: "Auf die Papierform gebe ich überhaupt nichts." Zumindest für eine Stunde schienen seine Worte und Warnungen auf fruchtbaren Boden zu stoßen. Denn bis rund 20:15 Uhr - also eigentlich zur besten Prime-Time im Abendfernsehen - führten seine Schützlinge. Der zweite Treffer der DJK durch Dominik Haller war da die scheinbare Erlösung in einem allerdings zuvor ganz schweren Spiel. In dem waren die Hausherren zwar schon nach elf Minuten durch Timo Kohler in Führung gegangen. Die Gäste suchten da wohl noch nach ihrer Ordnung. Aber die hatten die "Klosterer" im Verlauf des Spiels doch verhältnismäßig schnell gefunden und ließen dann auch nicht mehr viel zu. Mit dem 2:0 nach einer Stunde allerdings schien dann der Widerstand der Gäste gebrochen. Doch dann hatte SVS-Trainer Gerd Klaus wohl doch noch eine Idee. Er brachte Giuliano Nyary für Leo Kettlitz und der Joker stach nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung. Der 19-jährige offensive Mittelfeldmann stand goldrichtig und verkürzte in der 65. Minute auf 1:2. Nun begann das große Zittern bei den Hausherren, denen nun ihrerseits nicht mehr viel gelingen wollte. Die Nervosität schlug dann bis in die Defensivabteilung durch, als Damyan Opcin in der 84. Minute nur noch durch ein Foul gestoppt werden konnte. Christian Knorr verwandelte sicher vom Punkt zum 2:2-Ausgleich. Die Gäste wollten jetzt mehr und erneut Knorr traf zwei Minuten vor dem Ende sogar noch zum 3:2-Endstand. Der SVS holt damit nicht nur den ersten Auswärtssieg der Saison, sondern schickt damit auch die rote Laterne an die Zellerau nach Würzburg.

1. SC Feucht - Würzburger FV 1:0 (0:0)

Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste. Fabio Bozesan kam nach gerade einmal zwei Minuten völlig frei zum Abschluss, sein Ball ging dann aber doch ein ganzes Stück über das Tor. Die Würzburger begannen wie ihr Trainer Harald Funsch angekündigt hatte. Mit viel Einfluss auf das Spiel. Doch die Elf von Florian Schlicker stand diesem Unterfangen nach einer kurzen Anlaufzeit nicht viel nach. So sahen die knapp 300 Zuschauer am Freitagabend eine Begegnung, in der sich beide Seiten dann weitgehend neutralisierten. Zwei Kopfballversuche von Stephan König stellten in der ersten halben Stunde die Möglichkeiten der Hausherren dar. Doch den ersten entschärfte Andre Koob sicher, der zweite ging über die Querlatte hinweg. Die Gäste standen jetzt aber insgesamt sehr kompakt und hatten mit Ausnahme der Schüsse von Nicola Oltean und Salim Ahmed bis zur Pause nicht wirklich viel zugelassen. Eine eigene Chance von Jayson Tuda in der 27. Spielminute blieb aber ebenfalls ohne Torerfolg. So ging es mit einem gerechten Remis in die Pause. Doch nach Wiederanpfiff reichten nur wenige Minuten, um diese knappe Partie letztlich doch für die Hausherren zu entscheiden. Der schon mit Gelb vorbelastete Stefan Wasser sah nach einem harten Einsteigen an der Außenlinie die Ampelkarte (52.). Während Würzburg in der Folge noch an der Ordnung im eigenen System arbeitete, schlugen die Hausherren in Überzahl zu. Nach Ballablage kam Marco Weber zum Abschluss. Sein Ball landete aus rund 15 Metern halbrechter Position im langen Eck der Gäste - 1:0 (58.). Dieser Treffer zeigte zunächst Wirkung. Den Gästen gelang jetzt eher wenig, zu sicher stand da auch die Feuchter Deckung. Allerdings fiel auch dem Aufsteiger nicht mehr viel ein, um die Partie für ihre Nerven früher zu entscheiden. Ein Freistoß von Weber war eine sichere Beute von Koob, ein Linksschuss in der Schlussphase von Tim Ruhrseitz verfehlte ebenfalls sein Ziel.



ATSV Erlangen - SpVgg Bayern Hof 6:0 (3:0)

Die Hofer Bayern hatten eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine richtige Chance. Schon nach drei Minuten nahm das Unheil seinen Lauf, als Nico Schmidt einen Ball von Nico Geyer ins eigene Tor ablenkte. Aber auch in der Folgezeit leisteten die Gäste den Hausherren immer wieder Hilfestellung oder waren einfach zu passiv. Das freilich soll die Leistung der Hausherren in keiner Weise schmälern. Ganz im Gegenteil, der ATSV spielte sein ganzes Potential auf eine Art und Weise aus, die schon beeindruckte. Allerdings blieben zunächst Chancen von Alexander Piller und Nico Geyer ungenutzt. Dann aber halfen wieder die Gäste mit. Nach einem Foul am einschussbereiten Geyer entschied der Unparteiische auf Strafstoß für den ATSV nach 28 Minuten. Christopher Kracun verwandelte sicher zum 2:0 vom Punkt. Eigentlich war da schon die Entscheidung gefallen, denn irgendwie konnte sich keiner der rund 150 Zuschauer vorstellen, dass die Gäste hier irgendwie gegen die starken Hausherren wieder ins Spiel kommen könnten. Daran schienen sie auch selbst nicht wirklich zu glauben, wenn man ihnen beim Gang in die Kabine in die Gesichter blickte. Da freilich lagen sie sogar schon mit 0:3 zurück, denn Nico Geyer konnte dieses Mal nach Zuspiel von Lucas Markert nicht gestoppt werden - sein achtes Saisontor. Das neunte folgte dann nur kurz nach Wiederbeginn. Nach Pass von Patrick Tischler stand auf der Anzeigetafel nach 49 Minuten mit 4:0 die endgültige Entscheidung. Doch die Hausherren hatten noch lange nicht genug. Die Gäste hätten sich sicher nicht beschweren dürfen, wäre das Resultat noch deutlicher ausgefallen. So blieb es aber bei "nur" noch zwei Treffern für den ATSV. Erst besorgte Moritz Fischer nach Vorarbeit von Philip Messingschlager das 5:0 (75.). Gegen inzwischen aber dezimierte Gäste (Noah Ismail war nach einer Stunde mit der roten Karte vom Platz geflogen) krönte Sasa Visnjic eine feine Einzelleistung sogar noch mit dem 6:0 (83.).



DJK Ammerthal - 1. FC Sand 4:0 (3:0)

Dass die Sander Spezialisten in Sachen Abstiegskampf sind, haben schon die letzten Jahre gezeigt. Auch in dieser Spielzeit geht der Blick der Korbmacher-Elf wieder in Richtung Tabellenkeller. Nach zuletzt drei Niederlagen mit 0:10-Toren hatte man sich für den Auftritt in der Oberpfalz einiges vorgenommen. Doch die DJK Ammerthal - zuletzt ebenfalls nach drei Niederlagen von Platz eins der Tabelle verdrängt - wollte raus aus dem Tal der Tränen zurück in die Erfolgsspur. Die Forderung ihres Trainers Michael Hutzler - nach dem aus seiner Sicht "phasenweise überheblichen Auftritts" in der letzten Woche - war natürlich klar. "Unter der Woche haben wir gut gearbeitet und diesen Schwung wollten wir auch mitnehmen." Und das gelang der DJK schon zu Beginn der Partie richtig gut. Nach zwölf Minuten sorgte Routinier Mergim Bajrami für die Führung der Hausherren, die Lukas Dotzler noch vor der Pause mit seinem 12. Saisontor auf 2:0 ausbaute. Die Gäste mussten mit dem Halbzeitpfiff sogar noch Gegentreffer Nummer drei verdauen. Dieses Mal hatte Daniel Gömmel getroffen. Damit war die Hoffnung der Unterfranken auf zumindest einen Zähler schon da beinahe gegen Null gesunken. Der FCS blieb zwar bemüht, meist aber versandeten diese Bemühungen aber schon im Ansatz. Glücklicherweise nahmen sich die Hausherren nach dem Wechsel ein wenig zurück, ohne aber die Spielkontrolle entscheidend abzugeben. Einer wollte dann aber doch noch in die Torschützenliste. Kai Neuerer erzielte nach 72 Minuten mit seinem ersten Saisontor den auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand.

SpVgg Ansbach - TSV Großbardorf 1:0 (0:0)

Ein Spiel dauert immer 90 Minuten. Diese alte Weisheit stimmt schon lange nicht mehr. Das sich Nachspielzeiten manchmal ins Unermessliche steigern lassen und ganze Saisonverläufe auf den Kopf stellen können, weiß man nicht erst seit dem Relegationsspiel des FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg vor ein paar Jahren. In Ansbach war es sicher am Ende nicht ganz so dramatisch. Aus Sicht des TSV Großbardorf allerdings eine doch schmerzliche Erfahrung. Lange Zeit hatte man sich gegen eine spielerisch bärenstarke Heimelf erfolgreich gewehrt. Die ein oder andere Szene vor 500 Zuschauern auch vielleicht mit etwas Glück überstanden. Nach der Pause hatten die Gäste sogar noch einen Elfmeter vergeben (Reitstetter scheiterte dabei an Haid). Aber auch in puncto Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft wenigstens einen Punkt absolut verdient gehabt. Und mit etwas Glück beim einen oder anderen Konter vielleicht sogar den oft gerühmten "Lucky Punch" gesetzt. Der war aber dann doch kurz vor dem Ende den Hausherren gelungen. Und wer anders als Patrick Kroiß in seiner unnachahmlichen Manier einer Wühlmaus hatte diesen drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit quasi erzwungen. Das aber war noch (noch) nicht die Entscheidung. Die "Gallier" wehrten sich weiter, verloren aber nur kurz darauf Julius Landeck in einer hitzigen Schlussphase mit Gelb-Rot. Zumindest in Sachen Personalzahl stellte sich zwar in der Nachspielzeit noch Gleichstand ein. Auch Ansbachs Torschütze Patrick Kroiß flog mit der Ampelkarte vom Platz.

DJK Vilzing - FC Eintracht Bamberg 0:0

Was die Regionalliga bei einem möglichen Aufstieg der DJK Vilzing erwartet, davon konnte sich mancher am Samstag im Spitzenspiel Tabellendritter gegen -ersten einen Eindruck holen. Und damit ist nicht die tatsächlich spannende Anfahrt durch das Wohngebiet des 500-Einwohner Vorortes der großen Kreisstadt Cham gemeint. Die ist zwar vor allem für die Busfahrer der Gastvereine eine kleine Herausforderung, aber das Ziel entschädigt dann doch. In der schmucken Anlage (Stadion plus Tribüne, Kunstrasenplatz als Trainingsmöglichkeit und ein schöner Funktionstrakt mit kleinem aber feinen VIP-Bereich) hat man längst ein Niveau erreicht, um dass die Oberpfälzer manch höherklassiger Verein beneidet. Und wenn man bei der Gelegenheit auch in den Verein hineinhört, ist der Ist-Zustand noch nicht das Ende. Aber das ist sicher nicht der Grund, warum auch der eine oder andere Scout am Samstag den Weg an die Huthgartenstraße in Vilzing gesucht hat. Die spannende Anfahrt dürfte es nicht gewesen sein, die landschaftliche Schönheit des Urlaubsgebietes bis nach Zandt sicher auch nicht. "Da gibt es schon auf beiden Seiten ganz interessante Spieler" gaben mindestens zwei Beobachter, die sich aber betont abseits aufhielten, zu verstehen. Einer davon ist wohl sicher Jakob Tranziska. Mit 14 Saisontreffern ist der Bamberger erfolgreichster Angreifer (zusammen mit Patrick Kroiß von der SpVgg Ansbach). Im Spiel gegen den Ball war dann aber Jakob Tranziska sogar erster Verteidiger. Das allerdings gelang ihm nicht immer ganz sauber, so dass der 20-jährige Stürmer der Bamberger immer knapp an einer gelben Karte wandelte. Aber Schiedsrichter Maximilian Riedel war sich der Brisanz und der Druck der auf beiden Teams lastete, wohl durchaus bewusst und zeigte sich bis auf ganz wenige Szenen als umsichtiger Spielbegleiter und trug mit seinem Gespann seinen Anteil an diesem Spitzenspiel. Einmal allerdings sorgte eine Entscheidung in Schlussphase für doch etwas Gesprächsstoff. Die erste Minute der Nachspielzeit war schon angebrochen, als Andre Luge links in den Strafraum eindrang, aber nach einem Zweikampf mit Christopher Kettler zu Boden ging. Die sofortige Entscheidung des Unparteiischen auf Weiterspielen traf verständlicherweise nicht überall auf Zustimmung, was dann doch für ein paar Proteste sorgte.

Aber selbst Stefan Schuster, der Abteilungsleiter der DJK Vilzing, wollte diesen möglichen Elfmeter nicht unbedingt unterschreiben: "Vielleicht musst du den gar nicht geben. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber unter dem Strich geht das wohl so in Ordnung." Die Vilzinger hätten mit einem Sieg den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt verringern können. "Doch er wurde auch nicht größer", antwortete Schuster lächelnd. Sein sportlicher Leiter Sepp Beller wird das wohl ähnlich gesehen haben, denn auch er ist ohnehin davon überzeugt, dass die Entscheidung an der Spitze auch im bevorstehenden Herbst noch nicht fallen wird. So durften sich 827 zahlende Zuschauer plus den einen oder anderen Beobachter - sofern sie es mit dem Fussball halten - über ein am Ende ohne Zweifel eines der richtig guten Unentschieden freuen bei dem einfach nur die Tore fehlten. Auch DJK-Trainer Beppo Eibl sah das ganz ähnlich: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren wohl auch über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wir haben aber einfach die Tore nicht gemacht". Die Frage schon vor der Partie im Simon Zollner Stadion war ohnehin wie zwei der besten Angriffsreihen der Liga (28 beziehungsweise 38 erzielte Treffer) in die Partie gehen würden. Konnten die Zuschauer erfrischenden Angriffsfussball oder doch erst einmal das taktische Abtasten erwarten? Es wurde in der Anfangsphase so ein bischen von beidem. Auf Seiten der Hausherren hatten Jimmy Müller und Andre Luge die erste Angriffssituation auf den Weg gebracht. Bei den Gästen trat kurz darauf Jakob Tranziska nach Zuspiel von Franz Kollmer erstmals auf den Plan. Während aber Luge für Vilzing knapp über das Tor zielte, landete der Abschluss von Tranziska in den Armen von DJK-Schlussmann Maximilian Putz. Allerdings fehlte Bambergs Tranziska auch am Samstag sein Sturmpartner Franz Helmer der noch immer nach seinem Nasenbeinbruch in Ammerthal nicht spielen konnten. Dafür durften sich die Vilzinger über einen Rückkehrer in ihrer Abteilung Attacke freuen. Mit bereits erwähnten Andre Luge kehrte ein schmerzlich vermisster Stürmer in die Startformation zurück.

In der Folgezeit war es dann aber dennoch so etwas wie Rasenschach, aber immer wieder unterbrochen von der einen oder anderen Rochade oder einem langen Ball, der für Aufregung sorgte. Einmal schnupperten die Hausherren dann an der Führung. Nach Zuspiel von Ivan Milicevic steuerte Andreas Jünger frei auf das Tor von Fabian Dellermann zu, doch sein Abschluss ging um Millimeter am langen Pfosten vorbei. Allerdings gezählt hätte der Treffer wohl nicht. Der Vilzinger Angreifer stand bei der Ballabgabe ganz knapp im Abseits (27.). Ansonsten freilich hielten beide Abwehrreihen erfolgreich ein 0:0 bis zur Pause. Einzige Ausnahme kurz vor der Pause, als Fabian Dellermann, der wieder für Jan Griebl zwischen die Pfosten rückte, den sehenswerten Lupfer von Andreas Jünger entschärfte - die letzte Aktion der Hausherren vor dem Wechsel. Und die machten dann aber genau dort weiter. Vilzing kam mit etwas mehr Dampf aus den Kabinen. Ein Versuch von Luge (48.) und der Kopfball von Jimmy Müller (51.) waren die ersten Warnschüsse für die zweiten 45 Minuten. Die Vilzinger übernahmen jetzt mehr und mehr die Spielkontrolle. Allerdings verteidigten die Bamberger ihr Territorium mit viel Einsatz und Laufbereitschaft. Eine tolle Doppelchance von Jünger und Milicevic blieb für Vilzing aber ebenso ergebnislos (55.) wie auch der Abschluss von Luge nach tollem Antritt (59.). Und die Gäste? Die konnten sich nach und nach zwar nicht vollständig befreien, kamen aber dann doch zu dem einen oder anderen Konter. Tranziska hatte nach 64 Minuten auf Lukas Schmittschmitt gepasst, doch dessen Schuss ging über das Tor der DJK. Mit zunehmender Spieldauer gingen den Gästen ein wenig die Körner aus. "Wir mussten permanent immens weite Wege gehen, das kostet unheimlich Kraft, auch weil Vilzing ein unheimlich hohes Tempo hingelegt hat. Aber das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Ich bin da richtig stolz auf die Mannschaft", so Julian Kolbeck nach dem Spiel. Dennoch wurde es zum Ende noch einmal eng für den Spitzenreiter. Vilzing hatte nun zwar meist die Kugel, aber zu selten auch eine gute Idee dazu. Andre Jünger oder der eingewechselte Maximilian Wolf hatten noch Möglichkeiten - Zählbares gab es dann aber nicht mehr.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - DJK Don Bosco Bamberg 1:2 (1:1)

Gegen effektive Gäste ging der Aufsteiger am Ende leer aus. Da half es auch nicht, dass die Unterfranken am kleinen Schönbusch zwar die Mehrzahl der Spielanteile hatten. Denn nach einer halben Stunde hatten plötzlich die Gäste die Nase vorn. Sayko Trawally, der schon gegen Ammerthal seine Klasse mehrfach hat aufblitzen lassen, war auch nach Pass von Phillip Hörnes nicht zu stoppen. Seine flache Direktabnahme schlug zum 0:1 ein. Aufgerüttelt durch diesen Gegentreffer nutzten die Hausherren endlich eine ihrer Möglichkeiten. Aydin Gökhan traf aus der Drehung nicht nur sehenswert sondern auch verdient zum 1:1-Ausgleich nur drei Minuten später. Wieder hatte Vatan Spor nun mehr vom Spiel, doch eben weiter kein Tor. Kaltschnäuziger präsentierten sich die Gäste, die einen zunächst von Schlussmann Ahmed Sevim unterschätzten Ball durch Dominik Sperlein nach 66 Minuten im Tor unterbrachten. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Die Hausherren kamen nun nicht mehr in die Partie zurück und Bamberg zu drei wichtigen Punkten.

ASV Cham - TSV Abtswind 1:2 (1:1)

Unter dem Strich war es einmal mehr zu wenig, was die Rot-Weißen abgeliefert haben. So bitter die Niederlage für den ASV ohnehin war, umso schmerzlicher wohl auch die Erkenntnis, dass diese vielleicht sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Der entscheidende Siegtreffer der Gäste fiel zwar erst kurz vor Schluss, doch die Unterfranken hätten diese Partie schon wesentlich früher entscheiden können. So gesehen hängt der Elf von Claudiu Bozesan wieder der Makel der schlechten Chancenverwertung nach. Allerdings hätte sich über einen Punkt sicher auch der aufopferungsvoll kämpfende aber offensiv harmlose ASV Cham gefreut. Nach dem etwas überraschenden Ausgleichstreffer durch Michael Plänitz nach rund einer halben Stunde stand der zumindest bis zwei Minuten vor dem Ende auf der Anzeigetafel. "Uns helfen im Moment nur noch Punkte", so ASV-Coach Christian Ranzinger. "Aber wenn wir wieder so viele Fehler wie in Hof oder Großbardorf machen, dann ist das zwar menschlich, darf uns in dieser Situation aber nicht in dem Ausmaß passieren. Und wenn Hamza Ech Cheik seine Möglichkeiten nach der Pause verwandelt hätte, wäre vielleicht sogar mehr für uns drin gewesen." Zumindest einen Lichtblick gab es aber vor der Partie. Franz Xaver Brandl nahm schon mal wieder auf der Bank Platz. Mit Friedrich Lieder stand ein lange verletzter Leistungsträger sogar in der Startelf des ASV. Dafür klemmte es ein wenig in der Personalabteilung der Gäste. Mit Frank Hartlehnert und Marko Korene fehlten wichtige Stammkräfte. Wirklich knifflig wirkte sich aber der Ausfall von Spielgestalter Adrian Dußler für die Unterfranken aus. Das konnten die Gäste aber nach einiger Anlaufzeit kompensieren. Eine erste Gelegenheit von Ferdinand Hansel blieb erst sträflich ungenutzt. Den Lapsus bügelte er aber in der 24. Minute nach einer schönen Kombination mit dem 1:0-Führungstreffer wieder aus. Aber auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich hatte der TSV einige gute Gelegenheiten und hätte die Nerven seiner Anhänger weitaus weniger strapazieren können. Doch weder Hansel noch Severo Sturm brachten das Runde ins Eckige. Die Erlösung war somit Kevin Steinmann vorbehalten, der zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer markierte.

TSV Karlburg - ASV Neumarkt 0:0

Trotz einer beinahe 90 minütigen Dominanz hat es für den starken Aufsteiger nur zu einem Zähler in Karlburg gereicht. Dass es aber zu nicht mehr gereicht hat, ist dabei vor allem der hartnäckigen Defensivarbeit der Hausherren geschuldet. "Wir haben richtig gut verteidigt", lobte TSV-Trainer Markus Köhler seine Mannschaft hinterher. "Insgesamt haben wir keine großen Torchancen zugelassen. Nach vorne kam aber auch von uns - abgesehen von ein paar Kontern - nicht allzu viel. Daher war es am Ende ein gerechtes Unentschieden." Damit konnten beide Seiten zumindest ihre Niederlagen-Serie erst einmal ein Stück weit stoppen. Während Karlburg dank dieses einen Zählers sich wieder auf einen Nichtabstiegsplatz verbessert, verteidigt Neumarkt Rang vier.