Selfies mit Ronaldo und Nervosität auf der Pressetribüne

Die WM in Katar hat einen Vorteil: kurze Weg in die Stadien. Und das ist durchaus horizonterweiternd, wie kicker-Reporter Matthias Dersch berichtet.

Ein Vorteil für uns Journalisten bei dieser aus guten Gründen so umstrittenen Weltmeisterschaft sind zweifelsfrei die kurzen Wege zwischen den Spielstätten. Normalerweise wohne ich bei Turnieren in der Nähe des Quartiers der deutschen Nationalmannschaft, der Ablauf an Tagen, an denen das DFB-Team nicht spielt, ist immer ähnlich: Training, Pressekonferenz, Schreibtisch - und nebenbei laufen die weiteren Turnierspiele im Fernsehen.

Nicht so bei dieser WM: Das Camp des DFB ist von meinem Wohnort in Doha weiter weg als alle WM-Stadien. In zehn Minuten bin ich per Shuttlebus im FIFA-Medienzentrum. Von dort sind alle Stadien per Bus innerhalb einer überschaubaren Fahrtzeit zu erreichen. Nach Feierabend bin ich so schon in den Genuss des einen oder anderen Spiels ohne deutsche Beteiligung gekommen - und das ist durchaus horizonterweiternd.

Nicht nur, weil ich so gesehen habe, wie leidenschaftlich die Fans aus Mexiko, Tunesien, Saudi-Arabien, Brasilien oder Uruguay ihre Teams nach vorne peitschen. Sondern auch deshalb, weil ich einen besseren Einblick in die Medienlandschaft anderer Länder bekommen habe. Am Mittwoch zum Beispiel war ich beim Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko. Beide Teams durften noch aufs Achtelfinale hoffen, doch ziemlich früh im Spiel war klar, dass einzig die Mexikaner realistische Chancen besaßen. Doch sie benötigten Tore, um im Fernduell mit Polen Platz zwei zu erobern.

Je länger das Spiel ging, desto verzweifelter wirkten die mexikanischen Kollegen um mich herum. Eine TV-Reporterin im roten Kleid hielt es ab der 75. Minute nicht mehr auf ihrem Sitz. Nervös knabberte sie im Stehen an ihren Nägeln, feuerte ihr Team bei Ballgewinnen lautstark an und verschränkte enttäuscht die Hände hinter dem Kopf, wenn die Mexikaner mal wieder eine beste Torchance ausgelassen hatten.

Ein Einzelfall? Keineswegs. In anderen Ländern, so mein bisheriger Eindruck, scheint es durchaus gang und gäbe zu sein, mit der Nationalmannschaft des eigenen Landes mitzufiebern. Trikots auf der Pressetribüne - bei der WM ein oft gesehenes Bild. Man stelle sich nur einmal vor, was in Deutschland los wäre, würden Bela Rethy oder Wolff Fuss plötzlich im Deutschland-Leibchen die Spiele der DFB-Kicker kommentieren…

Gefragt: Eine digitale Erinnerung an CR7

kicker-Reporter Matthias Dersch. kicker

Doch es gibt noch ein weiteres Phänomen bei dieser WM zu beobachten: Den Selfie-Journalismus. Obwohl in jeder Mixed-Zone Schilder stehen, dass man bitte keine Fotos und erst recht keine Selfies machen soll - was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist -, nehmen es einige Kollegen damit nicht so genau. Besonders kuriose Bilder spielten sich beim Spiel der Portugiesen gegen Ghana ab: Journalisten in unterschiedlichsten Trikots aus der ganzen Welt stellten sich nach der Partie in der Mixed Zone im Spalier auf, die Hand fest am Smartphone. Als Superstar Cristiano Ronaldo vorbeimarschierte, drückten sie auf die Auslöser und sicherten sich - von den Ordnern gutmütig hingenommen - eine digitale Erinnerung an ihre Begegnung mit CR7.

Es ist einerseits leicht, mit unserem Verständnis von Medien darüber die Nase zu rümpfen. Aber andererseits: Wem tut es weh? Eine Weltmeisterschaft sollte im idealen Sinne ja dazu da sein, die Völker dieser Welt friedlich zusammenzubringen. Ronaldo jedenfalls hat gelacht, als er das Spalier entlangging. Und das tut er ja auch längst nicht immer…

In unserer WM-Kolumne "Mein Tag in Katar" berichten unsere sieben Reporter vor Ort abwechselnd über ihre persönlichen WM-Erlebnisse abseits des Fußballplatzes - über Sportliches und Unsportliches, Kurioses und Kritisches.