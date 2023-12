Selbstzweifel bei Baumgart und die Fragen nach Keller

Das Jahr endet für den 1. FC Köln unversöhnlich. Nun beginnen im Rheinland die Fragen nach dem Trainer. Aber auch Geschäftsführer Christian Keller steht unter Beobachtung.

Steffen Baumgart sah ein wenig mitgenommen aus auf der Pressekonferenz nach dem 0:2 bei Union Berlin. Und als er gefragt wurde, ob er und sein Trainerteam daran glaubten, die Trendwende zu schaffen, ließ er tief blicken. "Wenn wir die Emotionen wegnehmen und die reine Leistung sehen, dann glaube ich: ja", sagte der 51-Jährige, aber er fügte hinzu: "Wenn wir die Ergebnisse der vergangenen Wochen sehen, ist es klar, dass es eine Diskussion gibt."

Selbstzweifel in der Trainerdiskussion

Die wird den 1. FC Köln nun vorerst nicht loslassen. Zehn Punkte und nur zwei Siege nach 16 Spielen sind viel zu wenig. Das weiß nicht nur der Trainer, das wissen auch die Fans, die Mannschaft, die Führungsetage am Geißbockheim. Dass die Rheinländer in der Hauptstadt lange "besser" und "klarer" als Union auftraten, wurde angesichts der Pleite beinahe egal. "Wenn ich die ganzen 90 Minuten sehe, interessiert es niemanden, ob es verdient oder unverdient ist", weiß Baumgart, dem der Druck anzumerken war: "Wir müssen damit leben, aber es fällt schwer." Das gleiche gilt derzeit für das Anschauen von Köln-Spielen.

Nun beginnt die Trainerdiskussion. "Es ist klar, dass wir alles hinterfragen - auch den Trainer. Wir machen uns Gedanken in alle Richtungen", sagte der Betroffene mit hörbaren Selbstzweifeln. Aber auch Sport-Geschäftsführer Christian Keller muss sich bohrende Fragen gefallen lassen. Schließlich stellte der 47-Jährige verantwortlich den Kader zusammen, mit dem Baumgart nun arbeiten muss. Einen einzelnen Grund für die Misere gibt es in Köln jedenfalls nicht. "Diese Mannschaft kann schon mehr als diese zehn Punkte. Das hat sie heute angedeutet", fand Keller bei "Sky" und schob damit die Verantwortung in der Krise ein Stück rüber in Richtung Trainer.

Keine Lösungen für die vielen Schwachstellen

Aber Fakt ist eben auch, dass es viele Schwachstellen im Kader gibt und etwa der Abgang von Sechser Ellyes Skhiri zu Eintracht Frankfurt nicht aufgefangen wurde. Außerdem macht die linke Abwehrseite Sorgen: Dort überzeugten nach dem Karriereende von Jonas Hector weder Zugang Leart Paqarada noch der gelernte Innenverteidiger Dominique Heintz zuletzt so richtig. Am besten machte es gegen Union Eigengewächs Max Finkgräfe in seinem siebten Bundesligaspiel (kicker-Note 3,5). Es fehlt an vielen Stellen schlicht die Qualität. Klar ist, dass bei einem Aus des Trainers die Kritik als nächstes in Richtung Keller zielen würde.

"Steffen ist ein sehr guter Trainer, und meine Frage ist nicht, ob seine Arbeit gut ist. Davon sind alle überzeugt", sagte Keller. Die entscheidende Frage, was die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer angeht, sei vielmehr, "ob alle gemeinsam davon überzeugt sind, dass wir es in die richtige Richtung drehen. Ich bin überzeugt, dass wir es am Ende hinbekommen". Nur mit welchem Trainer?

Auch die Spieler, die da sind, können schon was. FC-Geschäftsführer Christian Keller

Teuer darf ein möglicher Baumgart-Nachfolger jedenfalls nicht sein. Den finanziell chronisch klammen FC belastet die Rekord-Pyro-Strafe, die mögliche Transfersperre durch den internationalen Sportgerichtshof CAS - und nun auch noch die Frage, ob es mit Baumgart weitergeht. "Wenn wir dürfen, werden wir nochmal versuchen, uns zu verstärken", kündigte Keller an, betonte aber auch: "Trotzdem sage ich: Auch die Spieler, die da sind, können schon was - auch wenn es nicht jeder aktuell auf den Platz bringt." Jedenfalls nicht so, dass es bislang für mehr Punkte im Abstiegskampf gereicht hätte.

Wie geht es weiter beim 1. FC Köln? "Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen und die Hinrunde aufarbeiten", sagt Keller. Aber: "Das ist keine Solo-Entscheidung."