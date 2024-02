Selbstkritischer Slovan-Trainer Weiss: "Wir brauchen beinahe ein Wunder"

Spätestens mit dem Ausschluss von Wladimir Weiss Jr. war Slovan Bratislavas Niederlage bei Sturm Graz besiegelt. Aus der Sicht seines Vaters und Trainers hätte es nie zu dieser kommen dürfen.

Die Vater-Sohn-Beziehung von Vladimir Weiss und Vladimir Weiss Jr. ist um ein kurioses Kapitel reicher. Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung - Sturm führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:1 - flog der Trainersohn bei Slovan Bratislavas Conference-League-Auswärtsspiel in Graz nach einem Frustfoul an Jusuf Gazibegovic mit Rot vom Platz. Die Hausherren erzielten in Person von Amady Camara in Überzahl einen weiteren Treffer und haben nun gute Karten auf den Aufstieg ins Achtelfinale.

Eine Rüge seines Vaters erhielt der 34-jährige Offensivmann nach seinem Ausschluss aber nicht - ganz im Gegenteil. "Ich hätte 'Vlado' nicht einwechseln sollen. Er war noch nicht ganz fit und hatte Schmerzen", übte der Slovan-Cheftrainer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel Selbstkritik. "Das war von mir nicht vernünftig."

Einsatz trotz Achillesfersenproblemen

Weiss Jr. wurde vor dem Spiel in Graz von Achillesfersenproblemen eingeholt, die ihn bereits im Herbst außer Gefecht gesetzt hatten. Nichtsdestotrotz wurde der etatmäßige Slovan-Kapitän in der steirischen Landeshauptstadt nach rund 70 Minuten eingewechselt. Ein Schuss, der nach hinten losging. "Durch diesen schlechten Wechsel habe ich der Mannschaft geschadet", wiederholte Weiss Sen.

Weiss' Überlegung, mit der Einwechslung seines Sohnes die Offensivreihe seiner Mannschaft beleben zu wollen, war nicht zuletzt der zunehmenden Dominanz der Hausherren geschuldet. Hatte der slowakische Meister in den ersten 45 Minuten noch gut dagegengehalten, fand dieser gegen Sturm nach Wiederbeginn keine Lösungen mehr. "Aus meiner Sicht gab es zwei ganz unterschiedliche Spielhälften. In der ersten waren wir ausgezeichnet, in der zweiten sehr schlecht", erklärte der Slovan-Trainer.

Im Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf Slovan nun eine Herkulesaufgabe. "Wir brauchen beinahe ein Wunder", wusste auch Weiss Sen. Sein Sohn wird in Bratislava aufgrund der Roten Karte naturgemäß keine Rolle spielen.

