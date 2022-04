Selbstkritischer Müller in "guten Gesprächen" mit den Bayern

Thomas Müller (32) sucht wie viele Teamkollegen nach seiner Top-Form. Zumindest seinen Vertrag beim FC Bayern dürfte das Eigengewächs bald verlängern.

In den Katakomben der Bielefelder Schüco-Arena lief Thomas Müller am späten Sonntagnachmittag, wie das meistens so ist, bestens gelaunt umher und wartete geduldig, ehe er sich fast zehn Minuten Zeit nahm, um nach dem 3:0-Sieg in Bielefeld über die Situation beim FC Bayern zu sprechen.

Müller über…

… die Stimmung nach dem Champions-League-Aus gegen Villarreal: "Wir hatten schon ein bisschen zu knabbern, was heißt ein bisschen … Dienstag ist ein wichtiger Bestandteil unserer Restsaison in die Binsen gegangen, das muss man ganz klar so sagen. Für uns war es enorm wichtig, dass wir uns den Matchball holen. Das kann schon nochmal ein emotionales Highlight werden (gegen Dortmund, Anm. d. Red.), die Situation hast du nicht so oft, dass du gegen den direkten Konkurrenten im Heimspiel die Meisterschaft klarmachen kannst. Auch wenn in der Woche der Schmerz überwiegend war, können wir trotzdem was Historisches schaffen. Dementsprechend sind wir da heiß drauf, wir wollen den Fans etwas bieten."

… das baldige Saisonfazit nach den verpatzten Pokal-Wettbewerben: "Die letzten Tage waren schwierig. Im Fußball und grundsätzlich im Leben geht es immer um die nächsten Aufgaben, du musst dich immer wieder fokussieren. In der Rückschau werden wir uns immer noch ärgern, dass wir im Viertelfinale rausgehen, aber du musst die Dinge auch irgendwann akzeptieren. Es muss weitergehen."

Er ist lustig und bei der deutschen Sprache sehr weit. Er integriert sich total, identifiziert sich mit dem Klub. Müller über Nianzou

… den Matchball gegen Dortmund: "Das wäre schon ein Drehbuch. Das kann nochmal ein tolles Erlebnis werden für uns als Mannschaft, gemeinsam mit den Fans. Am Ende geht's um die tollen Momente, darum, Emotionen bei uns rauskitzeln und Emotionen zu wecken bei den Zuschauern."

… Tanguy Nianzou: "Er hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er auf dem Niveau mithalten kann, auch im Spielaufbau immer wieder gute Bälle ins Mittelfeld spielt. Tanguy ist ein super Typ, bodenständig und trotzdem engagiert, ist lustig und bei der deutschen Sprache sehr weit. Er integriert sich total, identifiziert sich mit dem Klub. An ihm werden wir noch viel Freude haben, auch wenn er heute natürlich sehr traurig und unglücklich war."

… die Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern: "De facto gibt es nichts zu verkünden, aber wir befinden uns in guten Gesprächen. Beide Seiten wollen, und ich glaube, dass man da am Ende des Tages eine Lösung finden wird. Wie, wann, wo: Das werdet ihr dann erfahren. (lacht)"

… seine eigene Leistungskurve ohne Scorerpunkt seit Februar: "Die letzten Spiele sind scorermäßig eher dünn. Am Dienstag (gegen Villarreal, Anm. d. Red.) die Torchance zum 2:0 … Du brauchst auch das Matchglück. Die Formkurve war in der Hinrunde gefühlt besser."