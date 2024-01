Selbstkritischer Baku: "Wenn du mehr spielen willst, musst du auch Leistung bringen"

Die halbe Saison ist rum, wirklich zufrieden sein kann Ridle Baku bislang nicht. Der einstige Nationalspieler läuft beim VfL Wolfsburg seiner Form hinterher. Der 25-Jährige präsentiert sich selbstkritisch und weiß noch nicht, wie es im Sommer weitergeht.

Für ihn läuft es nicht so recht in dieser Saison: Wolfsburgs Ridle Baku. IMAGO/regios24

Es ist nicht so, dass die Saison völlig an ihm vorbeiläuft. Und dennoch ist Ridle Baku nicht zufrieden. In allen 17 Partien kam er beim VfL Wolfsburg bislang zwar zum Einsatz, bei genauerer Betrachtung sieht das aber ganz anders aus. Ganze achtmal kam der viermalige deutsche Nationalspieler nur von der Bank, viermal wurde er ausgewechselt, insgesamt stand er nur 923 von 1530 möglichen Minuten auf dem Feld.

"Glücklich ist niemand darüber, wenn er auf der Bank sitzt oder unregelmäßig spielt", sagt der 25-Jährige. Woran liegt’s? Die Schuld sucht Baku erst einmal bei sich selbst. Offen räumt er ein: "Dazu müssen ja auch die Leistungen stimmen. Und die waren jetzt nicht gerade überragend. Ich glaube, ich habe einen Scorerpunkt im Pokal gesammelt, mehr waren es jetzt auch nicht. Wenn du mehr spielen willst, musst du auch Leistung bringen. Das war jetzt in der Vergangenheit nicht immer der Fall."

Eine Phase, aus der man viel mitnehmen kann. Ridle Baku über sein anhaltendes Formtief

Deutliche Selbstkritik des Mannes, der von der schwierigsten Phase seiner Wolfsburger Zeit spricht, seit 2020 steht er beim VfL unter Vertrag. "Die erste Saison war überragend, die zweite noch in Ordnung, dann kam so eine kleine Delle", blickt er zurück. "Jetzt spiele ich unregelmäßig. Aber jeder Sportler hat mal so eine Phase, die er durchleben muss. Eine Phase, aus der man einfach viel mitnehmen kann." Baku tut sich schwer, den einen Grund dafür zu finden, warum es nun schon etwas länger nicht so läuft. Ein Faktor ist es natürlich, dass die gesamte Mannschaft („Wir gehören aktuell nicht da oben hin“) weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. "Generell haben wir einfach zu viele Spieler", so der Ex-Mainzer, "die nicht konstant Leistungen bringen, und dazu zähle ich mich auch."

Vertrag bis 2025: "Entweder du verlängerst oder strebst was anderes an"

Wurde Baku vor nicht allzu langer Zeit noch mit diversen Topklubs aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht, so ist es aktuell ruhig geworden um den Nationalspieler, der letztmals am 14. November 2021 beim 4:1 in Armenien für die DFB-Elf zum Einsatz kam. 2025 endet sein VfL-Vertrag, im Sommer ließe sich ein letztes Mal großes Geld mit dem flexiblen Fußballer machen. Wie sind seine Pläne? "Es ist schwierig, jetzt darüber zu sprechen, weil sportlich die Leistungen nicht gegeben sind", erklärt Baku. Mit ihm habe noch keiner geredet, aber die Faktenlage ist ja klar: "Entweder du verlängerst oder strebst was anderes an." Aktuell, so der Spieler, "hat das keine Brisanz. Ich bin tiefenentspannt."

Bakus Hoffnung: "Die schönsten Dinge passieren immer unerwartet"

Baku weiß: Erst wenn die eigenen Leistungen wieder stimmen, nehmen die anderen Themen an Fahrt auf. Sei es sein Stammplatz beim VfL, seine sportliche Zukunft oder auch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Gedanken an das DFB-Team hat er im EM-Jahr kaum. Keine Rolle mehr zu spielen, "das nagt schon an einem, aber es ist aktuell so weit weg". Jedoch: Seinen Sommerurlaub hat der Rechtsverteidiger, der auch rechts offensiv spielen kann, noch nicht gebucht. Seine Hoffnung: "Im Fußball geht das immer alles so schnell. Die schönsten Dinge passieren immer unerwartet."