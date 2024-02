Selbstkritischer Arnautovic: "Das war ein unglaublicher Moment für mich"

Der amtierende Champions-League-Finalist Inter Mailand hat gegen Atletico den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Dabei war Marko Arnautovic Buhmann und Matchwinner zugleich - vor allem in seinen Augen.

Viele Debüts wird Marko Arnautovic mit bald 35 Jahren wohl nicht mehr feiern, doch am Dienstagabend war es mal wieder so weit. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg.

Der einstige Bremer ist bei Inter Mailand Ergänzungsspieler und stand im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid daher wenig überraschend nicht in der Anfangsformation, in der Kapitän Lautaro Martinez und Marcus Thuram das Sturmduo bildeten. Doch als der Franzose in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine blieb, war der Österreicher gefordert.

Und siehe da: Dass Inter in San Siro die aktivere und bessere Mannschaft war, zeigte vor allem der zweite Durchgang. Mit Arnautovic, der wiederholt im Mittelpunkt stand - jedoch eine unglückliche Figur abgab. Der Routinier ließ beim Stand von 0:0, die Führung wäre längst verdient gewesen, zwei Hochkaräter aus.

Arnautovic haderte spürbar, würde gegenüber Sky Sport Italia hinterher Einblicke in seine Gefühlswelt geben: "Durch meine Verletzung und viele Chancen in den vergangenen Wochen, die ich nicht nutzen konnte, war es zuletzt nicht einfach für mich", so der 34-Jährige. "Und als ich dann schon wieder zwei Chancen vergeben habe, die ich eigentlich verwerten muss …"

Doch das Giuseppe-Meazza-Stadion, in dem vor Anpfiff der verstorbenen Inter-Legende Andreas Brehme gedacht worden war, wendete sich nicht gegen den glücklosen Angreifer. Auch seine Teamkollegen nicht. Gemeinsam richteten die Nerazzurri, allen voran Kapitän Martinez, den Pechvogel wieder auf. Und gaben ihm "die Energie, die ich benötigt habe".

In der 79. Minute war es dann Martinez, der mit einem Flachschuss an Atletico-Keeper Jan Oblak scheiterte, woraufhin der Ball vor die Füße von Arnautovic sprang. Dieser staubte aus spitzem Winkel ab, hatte ein bisschen Glück, dass Samuel Linos Klärungsversuch auf der Linie misslang - und debütierte mit knapp 35 noch mal: Arnautovic, der ohne Champions-League-Einsatz im Kader der Inter-Mannschaft stand, die 2009/10 unter José Mourinho das Triple gewann, erzielte sein erstes Tor in der CL-K.-o-Runde. Und das gleich im ersten Spiel in dieser Turnierphase.

Inzaghi hätte es gerne deutlicher gehabt

"Das war ein unglaublicher Moment für mich, auf jeden Fall eines der wichtigsten Tore in meiner Karriere", schwärmte ein gerührter Arnautovic von der Gesamtsituation - mit der sein Trainer Simone Inzaghi nur bedingt glücklich war. Angesichts der Chancen, die vor allem Arnautovic ausgelassen hatte, bedauerte Inters Erfolgscoach im Hinblick auf das Rückspiel am 13. März in Madrid, das Hinspiel nicht noch höher gewonnen zu haben.

Ob der selbstkritische Debütant auch bei Atletico die Chance kriegen wird, ein Champions-League-K.-o.-Runden-Spiel zu bestreiten, wird sich zeigen. Sein potenzieller Auftrag ist Arnautovic aber schon jetzt bewusst: "Ich bin für Tore hier. Wenn ich reinkomme, muss ich den Unterschied machen."