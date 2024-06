Selbstbewusste Schweizer: "Wir wollen die Deutschen ärgern"

Gruppensieger? Warum nicht! Bei der Schweiz rechnet man sich im Duell mit der DFB-Auswahl Chancen aus. Erkenntnisse aus den ersten beiden Aufritten.

Rechnerisch steht der Einzug der Schweiz in die K.-o.-Runde zwar noch nicht fest, doch im Grunde können die Eidgenossen fürs Achtelfinale planen. Seit der Aufstockung der Europameisterschaft auf 24 Teams reichten vier Punkte immer fürs Weiterkommen. Zudem geht die Schweiz gegenüber Schottland im Rennen um Platz 2 auch mit der klar besseren Tordifferenz in den letzten Gruppenspieltag.

"Wir freuen uns jetzt auf das Spiel gegen Deutschland", sagte ein entspannter Murat Yakin und blickte auf das Gruppenfinale voraus: "Wir werden auch in diesem Spiel wieder unsere Chancen bekommen - und uns dann definitiv fürs Achtelfinale qualifizieren."

Yakin: "Es wird ein offenes Spiel"

Für Sonntag fühlen sich die Schweizer gut gerüstet. "Es wird ein offenes Spiel", kündigte der Nati-Trainer an und äußerte seine Zufriedenheit über die bisherigen EM-Auftritte seiner Elf. Die DFB-Elf spiele zwar "einen überragenden, einen sehr druckvollen Fußball", aber auch sein Team habe "Qualität" gezeigt.

War es zum Beispiel die spielerische Dominanz eine Hälfte lang gegen Ungarn (3:1), hob Yakin nach dem 1:1 gegen Schottland die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft hervor, die sich in der sehr körperlichen Auseinandersetzung zu wehren verstand und robust dagegenhielt. Das Deutschland-Spiel werde aber wieder "ganz anders" und damit "ganz andere Anforderungen" an sein Team stellen, so Yakin. Doch genau darin, glaubt Torhüter Yann Sommer, könne eine der Schweizer Chancen liegen: "Es wird viel mehr das Spielerische im Vordergrund stehen - und das kommt uns entgegen. Wir werden bereit sein."

Sommer, Akanji, Xhaka - stabile Achse eine der Stärken

Zu den Stärken der Schweizer Mannschaft gehört bei dieser Europameisterschaft eine sehr stabile Achse, die bei Sommer im Tor beginnt. Vor dem früheren Gladbacher sind Manuel Akanji und natürlich Kapitän Granit Xhaka Fixpunkte im Spiel der Eidgenossen. Akanji spielt als Mittelmann der Dreierkette bisher ein klasse Turnier und hat den Schritt zum Abwehrchef vollzogen, so, wie es sich Yakin auch von ihm erhofft hatte.

"Es liegt nicht nur an seinem Transfer zu Manchester City und den Erfolgen, die er gefeiert hat, sondern hängt auch mit seiner Spielweise, seinem Profil und dem System zusammen. Da muss er im Zentrum mehr Verantwortung tragen", sagt Yakin. Es könne eben nicht nur alles der Kapitän, also Xhaka, schultern. "Ich wünsche mir, dass die Achse die Mannschaft trägt und vorangeht. Ich glaube, da hat Manuel sehr große Fortschritte gemacht", so der Coach.

Herzstück des Teams, der Denker und Lenker, bleibt natürlich Xhaka. Die Ungarn machten den Fehler, dem Leverkusener alle Freiräume zu gestatten. Xhaka führte nach Belieben Regie und bekam sogar die Zeit, noch mit dem Ball am Fuß die Mitspieler in die verschiedenen Räume dirigieren zu können. Die Schotten spielten viel Mann-gegen-Mann und vermochten den Wirkungskreis Xhakas geschickter und erfolgreicher einzuschränken. Nimmt man den Chef (weitestgehend) aus dem Spiel, lässt nicht zu, dass er den Rhythmus und das Tempo bestimmt, dann hat man gegen die Schweiz schon sehr viel gewonnen. Das wird auch für die deutsche Elf am Sonntag gelten.

Überrascht Yakin erneut?

Xhaka, Sommer, Akanji - das ist das Trio, das die Schweizer Mannschaft trägt. Und gegen Schottland bewies Routinier Xherdan Shaqiri einmal mehr, dass für ihn "die großen Spiele gemacht sind", wie er selbst sagt. Doch lässt Yakin Shaqiri auch gegen Deutschland wieder ran? Zweifel dürfen trotz des tollen Treffers am Mittwochabend erlaubt sein. Denn in der Offensive überraschte Yakin in beiden Spielen mit neuen Ideen und Schachzügen. Gegen Ungarn landete er mit der Hereinnahme von Kwadwo Duah einen Volltreffer, gegen Schottland mit Shaqiri („Unter der Woche merkte ich, er brennt auf seinen Einsatz.“) auch. Gut möglich, dass er sich auch für die Begegnung mit der DFB-Auswahl wieder etwas Besonderes einfallen lässt.

Vor allem vor dem Schweizer Umschaltspiel und dem Tempo eines Dan Ndoye, der sowohl über die Halbposition als auch über Außen kommen kann, muss die deutsche Mannschaft gewarnt sein. Der wuchtige Breel Embolo könnte in vorderer Linie für noch mehr Geschwindigkeit sorgen, doch dürfte die Startelf nach dem überstandenen Kreuzbandriss und der monatelangen Pause immer noch zu früh kommen. Womit man bei einem Kernproblem im Schweizer Spiel landet: Es fehlt an einem echten Torjäger, auch wenn das Manko in den ersten beiden Spielen recht gut kaschiert werden konnte. Trotzdem legte Xhaka am Mittwoch den Finger noch einmal in die Wunde. "Chancenverwertung! Es müssten mehr unserer Chancen drin sein", kritisierte der Schweizer Anführer.

Vier Spieler sind vorbelastet

Abzuwarten bleibt, wie Yakin seine Startelf verändert und dabei schon das Szenario Achtelfinale in seine Überlegungen einbezieht. Mit einer Verwarnung vorbelastet sind aus der Stammelf Silvan Widmer, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez sowie Vincent Sierro. Für Rodriguez könnte Nico Elvedi in die Dreierreihe rücken - oder der Gladbacher ersetzt Fabian Schär, der sich gegen die Schotten einen Nasenbeinbruch zugezogen hat, aber bis zum Schluss durchhielt. Welche personellen Pläne ihm fürs Deutschland-Spiel durch den Kopf gehen, wollte Yakin in der Nacht zum Donnerstag noch nicht verraten.

Dass die Favoritenrolle bei der DFB-Auswahl liegt, ist den Schweizern durchaus recht. Gleichwohl haben sie den Kampf um den Gruppensieg längst nicht aufgegeben. Für den Sprung auf Platz 1 müsste der EM-Gastgeber geschlagen werden. Von diesem Coup träumt man im Schweizer Lager. Das machte in den Katakomben des Kölner Stadions auch Kunstschütze Shaqiri noch einmal deutlich, als er seinen Blick auf Sonntag richtete. "Da kommt ein anderes Kaliber auf uns zu mit dieser super Offensive und der Euphorie. Aber wir gehen mit Selbstbewusstsein in das Spiel. Wir wollen die Deutschen ärgern, das ist klar", kündigte Shaqiri mit einem vielsagenden Lächeln an.