Selbstbewusste Freiburger: "Die Bayern wissen, dass wir gefährlich sind"

Erst zum dritten Mal tritt Freiburg mit Vorsprung in der Tabelle zu einem Duell mit dem FC Bayern an. Kann der Sport-Club am Sonntagabend seine bisherige Horrorbilanz in München mit dem ersten Sieg beenden? Die Ausgangslage war selten besser.

Diese eine Ausnahmesaison, die bislang beste der SC-Historie, beendeten die Breisgauer vor den großen Bayern. 1995 lief die Mannschaft von Volker Finke auf Platz 3 ein, der Rekordmeister wurde nur Sechster. Schon zum direkten Duell im Olympiastadion im Februar reiste das Finke-Ensemble seinerzeit mit Vorsprung an, erreichte ein 2:2. Das ist eines von nur drei Unentschieden, die Freiburg in 22 Auftritten in München holte, einen Sieg gab es dort allerdings noch nie zu feiern. Ergebnistechnisch eine echte Horrorbilanz.

Freiburgs schlechte Bilanz gegen die Bayern

Drei Punkte holte der SC in 38 Duellen mit dem FCB überhaupt erst einmal: Im Mai 2015, zu Hause, als das Starensemble um Pep Guardiola schon als Meister feststand und das Team von Christian Streich trotz dieses Coups eine Woche später abstieg.

Nun also der nächste Anlauf in der bayerischen Landeshauptstadt, in die der Sport-Club nach 1995 und 2010 (als Siebter verlor man 2:4 beim Elften) erst zum dritten Mal mit tabellarischem Vorsprung reist. Vorige Saison war dieses Aufeinandertreffen allerdings schon ein Topspiel, als das Team von Christian Streich am 11. Spieltag als Dritter mit drei Punkten Rückstand beim Primus antrat. 1:2 hieß es da aus Sicht der Gäste, die am Ende des Spiels jedoch Chancen zum Ausgleich vergaben.

Nachdem Streich und Co. in der Allianz-Arena auch schon mal 0:4 (2014) und 0:5 (2017) verloren hatten, fielen die Resultate in den vergangenen Jahren knapper aus. Schon im Januar 2021 leuchtete ein 1:2 von der Münchner Anzeigetafel, nachdem Nils Petersen in der Nachspielzeit nur die Latte getroffen hatte. 1:3 (2020) und 1:1 (2018) lauteten die Ergebnisse davor.

Sie wissen, dass wir gefährlich sind und auch auswärts punkten können. Lukas Kübler

Diese Auftritte, kombiniert mit dem aktuellen Lauf, sorgen für großes Selbstvertrauen im SC-Team, das schon am Freitag von Nantes nach München reiste. "Wir haben im Moment das Spielglück auf unserer Seite und nutzen unsere Chancen. Dann haben wir die Qualität, das zu halten und nachzulegen", sagt Lukas Kübler: "Das ist nochmal ein großer Unterschied zur vergangenen Saison." Die mit Platz 6 und der Pokalfinalteilnahme bereits sehr erfolgreich verlief.

Der in Nantes überzeugende Rechtsverteidiger ist sich sicher: "Bayern wird das Spiel mit hundert Prozent angehen, sie wissen, dass wir gefährlich sind und auch auswärts punkten können. Deswegen wird es ein hartes Duell."

In das der Branchenprimus mit einem Tag mehr Pause nach dem 4:2 am Mittwoch in Pilsen geht. Streich sieht die Mannschaft von Julian Nagelsmann in solch englischen Wochen allgemein im Vorteil: "Bei allem Respekt vor Pilsen, hat Bayern so einen Kader, dass sie Spieler zu Hause lassen können und in solchen Spielen viel weniger Kraft brauchen als wir." Matthias Ginter erinnert zudem an diese Eigenschaft der FCB-Profis: "Dass die Bayern gerade in diesen vermeintlichen Spitzenspielen nochmal ein paar Prozent drauflegen können, wissen wir."

"Arbeit, Fleiß und Engagement" als Schlüssel zum Erfolg

Aber auch der SC hat ein paar Trümpfe auf der Hand. Kein anderes Team spielte in der Bundesliga schon fünfmal zu null, hinzu kommen drei gegentorfreie Siege in der Europa League. "Wir verteidigen alle gemeinsam und schaffen es immer wieder - toi, toi, toi - kein Tor zu bekommen. Mit viel Arbeit, Fleiß und Engagement und manchmal auch ein bisschen Glück", sagt Streich und weiß, dass es wesentlich auf das kollektive Defensivverhalten seines Teams ankommen wird. Das war in Nantes sehr überzeugend, als beispielsweise Dribbelkünstler Ritsu Doan einige Mal konsequent nach hinten arbeitete und mit kernigen Zweikampfverhalten aussichtsreiche Gegenstöße verhinderte.

"Wir sind gut drauf und freuen uns darauf, ohne das Spiel zu hoch hängen zu wollen", sagt Ginter. Denn es ist zwar für den Moment der ultimative Gradmesser, entscheidet freilich aber nicht über den weiteren Verlauf der Freiburger Saison.