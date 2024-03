"Selbst schuld": Xhaka hat kein Mitleid mit Thielmann

Bayer 04 Leverkusen ließ sich auch in Köln nicht stoppen - profitierte dabei aber auch von einem frühen Platzverweis. Granit Xhaka war der Gefoulte, beklage sich anschließend aber über etwas gänzlich anderes.

"Ein Derby ist immer speziell", sagte Granit Xhaka über das 2:0 in Köln bei DAZN und betonte, dass man ein solches "gewinnen muss - egal wie". Weil Bayer 04 Leverkusen das am Ende tat und drei wichtige Punkte einfuhr, fiel es auch nicht so sehr ins Gewicht, dass der Werksklub die Kölner nicht an die Wand gespielt hatte.

Das sei aber ohnehin nicht möglich gewesen sein, wie Xhaka anmerkte. "Auf dem Platz war es leider ganz schwer, Fußball zu spielen", sagte der 31-Jährige und beklagte sich bitter über die schlechten Rasenverhältnisse. "Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber auf solchen Plätzen kann man nicht fünf Pässe hintereinander richtig spielen, ohne dass der Ball verspringt."

Schultz hadert: "So ist das heutzutage"

Und auch Trainer Xabi Alonso merkte an, dass "der Platz nicht so gut" gewesen sei, und war entsprechend "sehr glücklich mit dem Ergebnis". Dabei spielte seiner Mannschaft aber auch der frühe Platzverweis von Jan Thielmann wegen eines Fouls an Xhaka in die Karten (14.).

Das ist nicht im Sinne des Sports. Timo Schultz über die Rote Karte von Jan Thielmann

"Jan ist selbst der Unglücklichste", gab Kölns Trainer Timo Schultz zu Protokoll und betonte, dass Thielmann ohne böse Absicht agiert, Xhaka aber "trotzdem oberhalb des Knöchels" getroffen habe. Der Platzverweis war dem 46-Jährigen zufolge deshalb zwar "nicht im Sinne des Sports", am Ende aber völlig regelkonform. "Ich glaube, der Schiedsrichter will erst gar nichts geben. Aufgrund vom Anruf aus dem Keller gibt er dann Rot - so ist das heutzutage", erklärte Schultz. "Ich will mich nicht beschweren. Man kann ihn geben."

Xhaka: "Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht beschwert"

Kein Mitleid hatte indes Xhaka. "Ein paar Sekunden zuvor kommt er von hinten und trifft mich über der Achillessehne. Er muss da überhaupt nicht so rein", betonte der Schweizer. "Warum er so reingeht, muss er selbst wissen." Am Ende sei Thielmann "selbst schuld" gewesen und habe seiner Mannschaft geschadet.

Er selbst habe die Rote Karte nicht explizit bei Tobias Stieler eingefordert, beteuerte Xhaka: "Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht beschwert." Erst als der Schiedsrichter "ein Signal bekommen" habe, um sich die Szene noch einmal anzuschauen, "habe ich ihm auch gezeigt, wo er mich getroffen hat". Xhakas Fazit: "Die Entscheidung war korrekt."