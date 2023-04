Selbst die Konkurrenz schwärmt: Wie Benfica unter Schmidt aufblüht

Benfica Lissabon peilt den ersten Champions-League-Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte an, die erste Meisterschaft seit 2019 ist zudem in Reichweite. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat der deutsche Trainer Roger Schmidt, der sich auch vor dem kommenden Gegner Inter Mailand nicht verstecken will.

Roger Schmidt hat erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei Benfica Lissabon vorzeitig bis 2026 verlängert. IMAGO/ZUMA Wire