Selbst der Gegner lobt den VfB: "Wurde noch nie so hergespielt"

Der VfB Stuttgart hat im vergangenen halben Jahr eine enorme Entwicklung genommen. Nach dem Sieg gegen Augsburg zeigte sich FCA-Kapitän Ermedin Demirovic ehrfürchtig.

Dass der VfB kurz vor Weihnachten mit dem elften Saisonerfolg einen Hinrunden-Rekord in der Vereinsgeschichte aufstellt, hätte wohl selbst der optimistischste Anhänger vor 198 Tagen nicht zu träumen gewagt. Eben vor diesem etwas mehr als halben Jahr hatten die Schwaben erst in der Relegation gegen den HSV den Klassenerhalt gefeiert.

Der letzte Sieg des Jahres stand sinnbildlich für die rasante Entwicklung: Stuttgart feierte ein nie gefährdetes 3:0 gegen Augsburg - und die Torschützen waren mit Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich dann auch gleich die auffälligsten VfB-Feldspieler an den ersten 16. Spieltagen. "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht", erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß im Anschluss am "Sky"-Mikrofon.

Während der Trainer seine Spieler lobte, würdigte dessen Vorgesetzter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den 41-Jährigen. Dass die Schwaben "konstanter, reifer und effizienter" spielen, sei ein "besonderer Verdienst" des Coaches. Die attraktive Spielweise beeindruckt aber nicht nur intern, sondern auch extern. So äußerte sich unter anderem Ermedin Demirovic am Mittwoch ehrfürchtig. "Sie spielen extrem guten Fußball. In meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern", erläuterte der FCA-Kapitän.

Eckball-Variante war nicht einstudiert

Allerdings war auch dem 25-Jährigen sicherlich bewusst, dass der erste Gegentreffer nicht aufgrund der spielerischen Klasse zustande kam: Bei einer Eckball-Variante durfte Undav völlig unbedrängt die Führung erzielen.

Natürlich kam sofort die Frage auf, ob es eine einstudierte Variante war. Die Antwort lieferte der Torschütze dann selbst. "Es war nicht einstudiert. Als ich rausgegangen bin, habe ich gesehen, dass mir keiner hinterherkommt und habe dann Augenkontakt mit Ange (Angelo Stiller, Anm. d. Red.) gesucht", so der 27-Jährige und führte aus: "Er spielt mir eigentlich einen schlechten Ball, aber ich mache es besser."

Stuttgart bleibt bodenständig

Trotz der Einstellung des Rekords und Platz drei unter dem Weihnachtsbaum bleibt Stuttgart bodenständig. "Wir versuchen den Weg weiterzugehen. Wissen natürlich, woher wir kommen", erläuterte Wohlgemuth, der sich auf ein "schönes Weihnachtsfest" freut.