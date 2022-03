Selbst Baumgart beeindruckt: Raums Flanken "die besten der Bundesliga"

Hoffenheims Nationalspieler David Raum (23) sorgt erneut für die entscheidenden Impulse. Das beeindruckte auch Kölns Trainer Steffen Baumgart.

Lange war es zum Verzweifeln. In Köln ließ Hoffenheim mal wieder jede Menge erstklassige Torchancen ungenutzt, vor allem Ihlas Bebou strapazierte die Nerven seiner Kollegen und von Trainer Sebastian Hoeneß, der sich nach all den Aufholjagden gewünscht hatte, "auch mal wieder in Führung zu gehen". Nach zahlreichen Fehlversuchen seiner Angreifer gelang schließlich Verteidiger Stefan Posch das goldene 1:0. Der Österreicher hatte im Hinspiel sein allererstes Tor für die TSG geköpft, nun sein zweites.

Die perfekte Flanke hatte mal wieder David Raum vors Tor geschlagen - mit genau der richtigen Wucht, Flugkurve und Präzision. "Meine Flanke war nicht so verkehrt, aber Poschi rückt rein, macht das super und köpft ihn unhaltbar rein - ein super Tor", freute sich Raum, dessen Hereingaben zuvor schon hätten belohnt und vollendet werden müssen.

Er hat einen super Speed nach vorne. Steffen Baumgart über David Raum

Die Mehrzahl der Hoffenheimer Gelegenheiten hatten auf der linken Seite ihren Ursprung, die stets unangenehmen Freistöße oder Eckbälle gar nicht eingerechnet. So verpassten Andrej Kramaric und Bebou Raums zum Einschuss servierten Ball (20.), der zuvor bereits mehrfach unglücklich agierende Bebou köpfte unmittelbar nach der Pause Raums Flanke nur an den Pfosten (46.), ehe Posch dann endlich Raum zu seinem neunten Assist und dem elften Scorerpunkt verhalf.

Sogar der Trainer des Gegners zeigte sich hinterher beeindruckt von der Leistung Raums. "Seine Flanken kommen dann auch auf den Punkt. Ich glaube, da ist er mittlerweile der beste Spieler, den wir in der Bundesliga haben", mutmaßte Steffen Baumgart, "er hat einen super Speed nach vorne und wird aber auch immer wieder gut freigespielt."

Nur Raums Playlist stört Hoeneß

Der Gelobte selbst ging entspannt mit der fahrlässigen Verwertung seiner Hereingaben um. "Wir hätten noch mehr Tore machen können, aber ein Treffer mehr reicht auch für den Sieg", freute sich der 23-Jährige, "wenn du oben mitspielen willst, musst du diese Duelle gewinnen. Das sind die geilen, ekligen Siege, über die man sich sehr freut." Ein Erfolg mit dem sich die TSG wieder auf Rang vier hochschraubte und ihre internationalen Ambitionen bekräftigte.

Eines hatte dann aber Hoeneß dennoch zu bemängeln an der Gesamtperformance des David Raum. "Vor dem Spiel ist er für die Playlist in der Kabine zuständig, da muss ich manchmal weghören", verriet der 39-Jährige. Ein Manko, das der TSG-Coach sicher gerne in Kauf nimmt.