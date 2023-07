Seiwald: "Wir sind andere Spielertypen"

Leipzigs Nicolas Seiwald folgt den Spuren seines Landsmanns Konrad Laimer, der sich inzwischen gen München aufgemacht hat. Seiwald sprach nun über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die die beiden haben - und was er bei RB vorhat.

Will in Leipzig einen Stammplatz erobert: Nicolas Seiwald. IMAGO/Picture Point LE

Aus dem Trainingslager von RB Leipzig in Bruneck/Südtirol berichtet Andreas Hunzinger

Den Vergleich mit Konrad Laimer moderiert Nicolas Seiwald gleich weg. "Wir sind andere Spielertypen", sagt der Neuzugang von RB Leipzig im Rahmen eine Medienrunde am Samstag beim Thema Vergleich mit dem zum FC Bayern München abgewanderten Landsmann. "Ich bin schon etwas defensiver als er, würde ich sagen. Ich versuche einfach, meinen Job hier zu machen und nicht, Konni zu ersetzen. Ich weiß, welche Qualitäten Konni hat, aber ich versuche, mein Spiel durchzubringen und der Mannschaft so zu helfen."

Österreicher, jung, geht von RB Salzburg zu RB Leipzig, defensiver Mittelfeldakteur mit Stärken bei der Balljagd: Die Parallelen sind schnell gezogen zwischen Laimer, der 2017 nach Leipzig kam, und dem rotblonden Seiwald, der in diesem Sommer für etwa 20 Millionen Euro Ablöse aus Salzburg geholt wurde.

Seiwald übernimmt Laimers Möbel

Doch die Verbindung zwischen ihm und Laimer beschränken sich derzeit vor allem darauf, dass der RB-Zugang die Wohnung des jetzigen Bayern-Profis in der Heldenstadt übernehmen wird. Noch lebt Seiwald im Hotel, "weil die Wohnung renoviert wird", aber bald soll der Umzug erfolgen. Dann wird Seiwald mit dem Interieur leben, das auch Laimer benutzt hat. "Das Bett hat Konni mitgenommen, die Möbel lässt er da", sagt Seiwald mit einem Schmunzeln.

Sportlich will der 22-Jährige allerdings eigene Spuren hinterlassen. Zunächst aber muss er den Fußball hierzulande und speziell den von RB Leipzig adaptieren. In den ersten beiden Trainingswochen hat Seiwald festgestellt, "dass das Tempo höher ist als in Österreich". Insgesamt stellt sich die neue Leipziger Nummer 13 auf "sehr harte Spiele" in der deutschen Bundesliga ein, "das ist natürlich eine Umstellung. Aber ich bin gewappnet."

Dass er in Salzburg bereits schon die RB-Grundidee von klein auf implantiert bekam - Seiwald kam mit acht Jahren in die Nachwuchs-Akademie des österreichischen Abonnement-Meisters -, ist ein Vorteil. "Ich kenne das Pressing und das Spiel gegen den Ball", sagt er, auch wenn in Leipzig das Spiel mit Ball etwas größere Bedeutung habe.

Idealer Schritt

Das Engagement beim DFB-Pokalsieger erachtet Seiwald als idealen nächsten Schritt in seiner Karriere, zudem habe ihm imponiert, "dass RB Leipzig mich unbedingt wollte".

Die Vorfreude auf die Beletage des deutschen Fußballs ist groß. Auf die Heimspiele in Leipzig, auf das Gastspiel in Dortmund oder in Köln - und auch auf die Duelle mit Bayern München freut sich Seiwald ganz besonders, wie er sagt. Das Niveau der Bundesliga schätze der 1,79 Meter große und 70 Kilo schwere Profi "sehr stark" ein. "Zudem ist fast jedes Spiel ausverkauft, das ist cool zu sehen."

Seiwald selbst will sich möglichst schnell einen festen Platz im Team von Trainer Marco Rose erkämpfen, um sich den Leipziger Fans oft zeigen zu können. Der Mann, der Kevin De Bruyne als sein Idol bezeichnet ("Er spielt einfachen und effektiven Fußball, da kann ich mir was abschauen.") will darüber hinaus auch individuell weiterkommen.

"Den Antritt und das Jagen gegen den Ball" erachtet er als seine Stärken, "im Spiel mit Ball nach vorne, auch nach ganz vorne" sieht er noch Steigerungs-Potenzial. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. So war es auch bei seinem Vormieter.

Bei der Generalprobe zur Bundesliga-Saison 2023/24 wird Seiwald wohl auch zum Einsatz kommen. Die steigt am 5. August in Leipzig allerdings nicht wie ursprünglich geplant gegen Paris St. Germain, sondern gegen UD Las Palmas. Um 15.30 Uhr erwartet RB den Aufsteiger in die spanische La Liga, die Partie ist Teil der offiziellen Saisoneröffnung der Leipziger.