Seiwald: "Laimer hat den Fernseher mitgenommen"

Nicolas Seiwald soll bei RB Leipzig die Lücke schließen, die Konrad Laimer hinterlassen hat. Als "Double" seines Vormieters sieht er sich aber "sicher nicht", wie er im kicker sagt.

Hat die Wohnung von Konrad Laimer übernommen - jetzt will er auch dessen Stammplatz: Nicolas Seiwald. IMAGO/motivio

Mit 22 Jahren erlebt Nicolas Seiwald gerade eine ganze Reihe von Premieren: Erstmals arbeitet er im Ausland, erstmals spielt er nicht für RB Salzburg - und erstmals lebt er nicht mehr in seinem Elternhaus. Die ersten Wochen in den eigenen vier Wänden sind "ganz gut" verlaufen, sagt der Neuzugang von RB Leipzig im kicker-Interview (Donnerstagausgabe). "Und da meine Freundin in den ersten Wochen dabei ist, bin ich auch nicht allein. Wir haben uns schon weitgehend eingerichtet, nur der Fernseher fehlt noch."

Das hat mit seinem prominenten Vormieter zu tun: Konrad Laimer, der zum FC Bayern weitergezogen ist, hat Seiwald zwar "so ziemlich alle Möbel" hinterlassen. "Nur sein Bett hat er mitgenommen - und eben den Fernseher."

Ob der Übergang auch auf dem Rasen so reibungslos verläuft, muss sich erst noch zeigen. Anders als in Salzburg ist Seiwald, der rund 20 Millionen Euro Ablöse kostete, in Leipzig nicht gesetzt. Als "Laimer-Double" sieht sich der kompromisslose Abräumer aber sowieso keineswegs. "Sicher nicht", stellt er klar. "Wir sind beide Mittelfeldspieler, aber unser Spiel ist unterschiedlich. Er ist etwas offensiver ausgerichtet als ich. Konni ist ein Top-Spieler, von dem ich mir im Nationalteam schon viel abgeschaut habe und von dem ich mir noch viel abschauen werde. Aber ich sehe mich nicht als Laimer-Double oder Laimer-Ersatz."

"Ich bin nicht nach Leipzig gekommen, weil Konni gegangen ist"

Dass er in die Fußstapfen seines österreichischen Landsmanns tritt, ist für Seiwald keine Bürde, sondern "eher ein mediales Thema. Ich bin nicht nach Leipzig gekommen, weil Konni gegangen ist, sondern weil mir der Verein gefällt und weil mir imponiert, wie sich Spieler hier entwickelt haben und entwickeln." Das höhere Niveau beim DFB-Pokalsieger hat er in der Sommervorbereitung bereits zu spüren bekommen. "Ich habe aber auch gemerkt, dass ich schon Fortschritte gemacht habe in den wenigen Wochen. Ich sehe, dass es vorangeht. Das tut mir gut und macht mich glücklich."

Seiwald über seine Entwicklung in Salzburg, sein Vorbild De Bruyne und den Supercup, bei dem es anders als in seinem letzten Duell mit Bayern laufen soll: Das komplette Interview lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag - oder schon ab Mittwochabend hier im eMagazine.