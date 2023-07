Seitz: "Ich möchte Gewinner ausbilden"

Holger Seitz bereitet sich derzeit mit den Bayern Amateuren auf die neue Regionalliga-Saison vor. Im kicker-Interview spricht der 48-Jährige über seine Ambitionen mit der Münchner U 23, sieht aber bewusst von Kampfansagen ab.

Herr Seitz, wie zufrieden sind Sie mit den ersten Trainingstagen und dem physischen Zustand Ihrer Mannschaft?

Nachdem die Jungs zum Saisonabschluss noch ihre individuellen Trainingspläne für die Sommerpause mitbekommen haben, gibt es nichts zu meckern. In der heutigen Zeit ist das ja alles kontrollierbar und von daher wäre es nicht clever, sich nicht an diese Pläne zu halten. Und infolgedessen, dass sie ja alle clevere Jungs sind, sind hier alle in dem Zustand aufgetaucht, wie wir es haben wollten. So konnten wir direkt auf einem guten körperlichen Niveau in die Vorbereitung einsteigen. Alle wissen, wie wichtig die athletischen Voraussetzungen heutzutage sind.

Es ist ja bekannt, dass Sie gerne in Etappenzielen denken. Was sind die nächsten?

Wir reden hier von übergeordneten, individuellen Etappenzielen, die wir im Laufe der Saison immer wieder aufgreifen. Es gibt aber auch Etappenziele, die wir in der Vorbereitung erreichen wollen. Hierbei geht es vor allem um athletische Ziele, dazu die individuellen Inhalte für die Spieler und die Abläufe während eines Spiels.

Wo liegen die Schwerpunkte in der Vorbereitung?

Es gibt drei Punkte, an denen wir arbeiten wollen, ohne dabei natürlich die anderen auszuschließen: Die Defensive muss besser werden, die Anzahl der Gegentore war in der Vorsaison zu hoch. Das Spiel mit Ball muss zielstrebig sein. Es muss in jedem Moment, in dem wir den Ball haben, klar sein, dass wir ein Tor erzielen wollen. Und der dritte ist die Fitness, an der wir weiter arbeiten wollen.

Wie sind Sie mit der aktuellen Kadergröße und -besetzung zufrieden? Sind noch Ab- oder Zugänge geplant?

Abgänge wird es auf jeden Fall noch geben. Wir haben derzeit noch Spieler im Kader, die den nächsten Schritt gehen wollen und müssen. Gerade von den Spielern, die schon mindestens eine volle Saison bei uns gespielt haben, wird uns sicher noch der ein oder andere verlassen. Das Transferfenster schließt ja erst Ende August. Mit Liam Morrison und Justin Janitzek haben uns zwei Innenverteidiger verlassen, außerdem fällt Gabriel Marusic leider noch sehr lange aus. Deshalb könnte es sein, dass wir auf dieser Position noch einen Zugang bekommen. Die Kadergröße soll am Ende bei idealerweise 24 Spielern inklusive dreier Torhüter liegen.

Gibt es neben dem bei zweiten Mannschaften obligatorischen Ziel der Aus- und Weiterbildung auch eine sportliche Zielsetzung für die kommende Saison?

Gerade bei einer zweiten Mannschaft, die jede Saison fast komplett neu zusammengestellt wird, sind viele Dinge nicht vorhersehbar. So wird es wieder spannend sein, zu beobachten, wie schnell sich die Jungs in der Regionalliga zurechtfinden und wie entwicklungsfähig sie sind. Unser Auftrag lautet, die Spieler besser zu machen. Aber natürlich wollen wir auch nicht einfach nur mitspielen, sondern schon erkennen lassen, dass wir auf dem Platz stehen, um Spiele zu gewinnen. Ich möchte Gewinner ausbilden. Gerade von den Spielern, die jetzt schon ein Jahr dabei sind, erwarte ich einfach, dass sie mir und dem Verein permanent zeigen, dass sie für diese Liga eigentlich zu stark sind.

Würden Sie grundsätzlich zustimmen, dass die 3. Liga für die zweite Mannschaft des FC Bayern und auch für die Entwicklung der Spieler besser wäre?

Nein. Dafür müssten wir die Altersstruktur verändern und könnten nicht mehr, wie zum Teil in der Vorsaison mit einer halben A-Jugend auflaufen. In der 3. Liga könnte das eine zu große Herausforderung sein. Unsere Idee ist nicht, mit einem Altersschnitt von 21, 22 Jahren in der 3. Liga zu spielen, weil die Spieler in diesem Alter einfach schon weiter sein müssen, um irgendwann für unsere Profis in Frage zu kommen.

Wer sind Ihre Favoriten in der kommenden Regionalliga-Saison?

Trotz des Hachinger Aufstiegs erwarte ich wieder eine sehr attraktive Liga. Würzburg, das ein gutes Umfeld hat, und Bayreuth sind auf jeden Fall zu nennen. Gerade Bayreuth wird sicher wieder eine ambitionierte Mannschaft zusammenstellen, um so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen. Dazu gibt es erfahrungsgemäß immer ein Überraschungsteam.