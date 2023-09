Seit vier Jahren sieglos: Ist der TSV Böbrach die schlechteste Mannschaft Deutschlands?

Beim bayerischen Zehntligisten TSV Böbrach gehört das Verlieren mittlerweile fast schon zur Tradition. Fast drei Jahre lang hat der Amateurklub aus dem Bayerischen Wald keinen einzigen Punkt geholt. In den letzten zwei Spielzeiten kassierte man dazu über 500 Gegentreffer. Ans Trübsal blasen denkt beim TSV aber niemand. Cheftrainer Michael Degen spricht über falsche Einwürfe, zu viele Kilos und die Champions League 2037.

"Mal verliert man und mal gewinnen die anderen." Mit dieser Aussage verewigte sich Kult-Trainer Otto Rehhagel in der Liste der prägendsten Fußball-Weisheiten. Ein Verein, der sich dieses Zitat besonders zu Herzen genommen hat, ist der TSV Böbrach. Beim Zehntligisten aus dem Bayerischen Wald passt das Zitat des Meistertrainers von 1998 nämlich wie die Faust aufs Auge. Ein Blick auf den Saisonstart des Amateurklubs reicht dabei völlig aus. Nach den ersten drei Spieltagen in der A-Klasse Viechtach stand Böbrach mit null Punkten am Tabellenende und kassierte mit 35 Treffern so viele Gegentore wie andere Mannschaften während einer ganzen Saison.

Im Fall Böbrach könnte man jedoch beinahe schon von einem standesgemäßen Start sprechen. Gewonnen hat im Dress des TSV nämlich schon lange niemand mehr. Stolze 34 Monate lag der letzte Böbracher Punktgewinn - ein 2:2 gegen den SV Geiersthal II im Oktober 2020 - zurück. Seitdem stand für viele Monate die Null auf dem Konto. Der letzte Sieg liegt sogar noch weiter zurück. Ein 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Viechtach II am 1. September 2019 markiert den letzten Böbracher Ligasieg. Konstant erfolglos könnte man also sagen, oder "eine Mischung aus Potenzial und keiner Ahnung" wie Michael Degen, Cheftrainer des TSV Böbrach, das Leistungsvermögen seiner Mannschaft selbst einstuft. Seit 2020 ist Degen beim TSV im Amt, ein Punktspiel hat er noch nie gewonnen. Die Ansprüche in Böbrach bewegen sich aber ohnehin in eigenen Dimensionen. "Wir freuen uns schon, wenn wir mal ein Tor schießen", stellt der 50-Jährige, der privat ein Unternehmen im Heimtier-Bereich betreibt, klar. Auf 14 selbst erzielte Tore in den letzten zwei Spielzeiten kommen über 500 Gegentreffer - eine Bilanz, die eine eindeutige Sprache spricht.

Wenn man so will, hatte ich die Aufgaben eines G-Jugend-Trainers - allerdings im Herrenbereich. Michael Degen (50) über die fußballerische Ausgangslage in Böbrach seit seinem Amtsantritt im Jahr 2020

Woran hakt es also? "Seit meinem Amtsantritt musste ich quasi bei Null anfangen. Einwürfe wurden grundsätzlich falsch ausgeführt, Fußball-Kenntnisse waren auch kaum vorhanden. Wenn man so will, hatte ich die Aufgaben eines G-Jugend-Trainers - allerdings im Herrenbereich." Zwar habe der TSV einige Spieler in seinen Reihen, die in der Vergangenheit sogar mal in der sechsten Liga gegen das Leder traten, "die sind mittlerweile aber auch an die 40 Jahre alt." Taktische Leere, eingerostete Knochen oder das ein oder andere Kilo zu viel auf der Waage, steht seit jeher zwischen Böbrach und dem ersten Punktgewinn. "Wir wissen, dass wir zu viel auf den Rippen haben. Unser Torhüter, der am Wochenende im Kasten steht, bringt mehr als 100 Kilo auf die Waage. Da ist halt bei einigen nach der 60. Minute der Ofen aus", lautet die Analyse des Cheftrainers.

Ans Trübsal blasen denkt in Böbrach aber niemand - im Gegenteil. "Niederlagen werden bei uns nicht überbewertet. Die Kunst besteht darin, wie man mit Misserfolg umgeht. Das war etwas, das ich hier erst einmal etablieren musste." Grundtugenden, wie das gemeinsame Verlassen der Kabine kurz vor dem Spiel oder der gegenseitige Respekt durch Abklatschen nach Abpfiff, gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Das räumt sogar Platz für Optimismus ein. "In der Gewichtsklasse gewinnen wir", lacht Degen. Generell steht der Erhalt des Vereins über dem Punktestand am Ende der Saison. Was Hüftsteifigkeit, Ausdauer und technische Ausbildung zu wünschen übrig lassen, machen freundschaftlicher Zusammenhalt, gemeinsame Paintball-Duelle und Bierchen im Vereinsheim - "gerne mal bis Mitternacht" - wieder wett.

Champions League 2037

Dennoch, wer nach dem Training ein Bierchen im Vereinsheim zischen möchte, der muss vorher auf dem Trainingsplatz schuften. Böse Zungen würden behaupten: Wofür trainiert eine Mannschaft, die sowieso nichts gewinnt? Und vor allem: Was trainiert eine Mannschaft, die sowieso nichts gewinnt? Über die Inhalte verrät Degen nicht allzu viel. "Man schwitzt aber auch dabei", versichert der Übungsleiter. Ein Spieler soll seit seiner Zeit in Böbrach sogar 13 Kilo abgenommen haben.

Wo es langfristig mit dem TSV Böbrach hingehen soll, steht für Degen fest. "Die Champions League 2037 wäre gut", witzelt der Trainer. Rein rechnerisch wäre dieses Vorhaben sogar möglich, insofern man nach dem Horror-Start in dieser Saison schon mit dem ersten Aufstieg beginnen würde. Realistische Ziele hat Degen aber auch noch parat und diese fallen, passend zum Verein, dann doch wieder bescheiden aus. Wenn es nach Degen geht, ist es "nur eine Frage der Zeit, bis in dieser Saison die ersten Punkte eingefahren werden".

Und tatsächlich: Am 2. September 2023 war es nun soweit. Nach 34 Monaten, 150 Wochen oder 1050 Tagen feierte Degen den ersten Punktgewinn mit seinem TSV. Am vergangenen Samstag rang Böbrach der SpVgg Rabenstein-Klautzen ein 2:2-Unentschieden ab. Und nicht nur das. Damit ist der TSV sogar seinen besten Weggefährten, die rote Laterne, bis auf Weiteres los.