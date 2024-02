Seit Hajris Ankunft: FCK-Boss Hengen ist vom Kurs abgekommen

Wer die aktuelle Misere in Kaiserslautern allein Dimitrios Grammozis in die Schuhe schiebt, macht es sich zu einfach. Eine kommentierende Analyse von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Seit 71 Tagen ist Dimitrios Grammozis Trainer auf dem Betzenberg. Vieles deutet daraufhin, dass nicht mehr viele hinzukommen und der 45-Jährige als erster FCK-Trainer in die Geschichte eingeht, der innerhalb der ersten 100 Tage inmitten einer Saison wieder gehen muss. Die sportliche Bilanz in der Liga von fünf Niederlagen in sechs Spielen wiegt schwer. Seine mitunter missverständliche und schlechte Kommunikation macht es nicht besser. Die Argumente von vereinzelt guten Phasen und der Einzug ins DFB-Pokalhalbfinale werden Grammozis wohl kaum retten können. Zur Wahrheit gehört aber auch, was Geschäftsführer Thomas Hengen am Samstagabend sagte: Der Trainer sei aktuell "die ärmste Sau".

Dass es so weit kommen konnte, muss sich Hengen ankreiden. Schon am 30. November war die Freistellung von Dirk Schuster für viele unverständlich. Inzwischen dürfte in der Pfalz kaum noch jemand zu finden sein, der sagt: Gute Idee, damals. Es waren nur drei (!) Niederlagen, die Schuster den Job kosteten. Zudem unter äußerst unglücklichen Begleitumständen: Mit Ragnar Ache fehlte der beste Stürmer, mit Boris Tomiak der beste Verteidiger. Erwartungshaltung, Zielsetzung und Realität passten mal wieder nicht zusammen.

Hajri: Der Sportdirektor, der nicht so heißt

Zusammen war ohnehin nur noch ein Fremdwort, bezogen auf die Verantwortlichen auf dem Betzenberg. Speziell die Personalie Enis Hajri sorgte regelmäßig für Verstimmung. Seit März 2023 fungiert der Ex-Profi als Technischer Direktor. Wer sich unter dieser Bezeichnung nichts vorstellen kann: Hajri ist Sportdirektor, ohne so zu heißen. Den Großteil der Kaderplanung inklusive Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen und deren Vereinen hat Hengen an ihn abgetreten.

Seine Jobbezeichnung half ihm insofern, sich öffentlich bis zuletzt verstecken zu können. Der 40-Jährige, in dieser Position Berufsanfänger, da zuvor nur als Scout bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC beschäftigt, eckte mit seiner emotionalen Art nach kicker-Informationen intern immer wieder an. Bei Schuster und seinem Trainerteam, bei Mitarbeitern und Spielern. Von sich selbst und seinem zusammengestellten Kader wirkt Hajri (zu) sehr überzeugt. Bezeichnend: Seit Grammozis am Werke ist, sitzt nicht mehr Hengen auf der Trainerbank, sondern Hajri.

Mit dem Vorschlaghammer durch die Kabine

Sein jüngstes Werk hat womöglich mehr kaputt gemacht als gerettet. Mit dem immensen Kaderumbruch im Winter hat Hajri die Hierarchie in der Kabine quasi mit dem Vorschlaghammer zertrümmert. Der FCK holte sieben neue Spieler, von denen einzig Sechser Filip Kaloc schon zeigte, eine echte Verstärkung zu sein. Mit den routinierten Identifikationsfiguren Terrence Boyd und Andreas Luthe ließ er stattdessen zwei wichtige Protagonisten ziehen. Grammozis muss es ausbaden.

Im März 2021 war Hengen ein absoluter Volltreffer für den Verein. Der einstige Spieler einte den Klub, führte ihn zum Aufstieg, bewies mit dem ungewöhnlichen Trainerwechsel vor der Relegation von Marco Antwerpen zu Schuster ein gutes Gespür und setzte diesen Lauf auch nach dem Aufstieg erstmal fort. Doch seit einiger Zeit ist der 49-Jährige völlig vom Kurs abgekommen.

Die Personalie Hajri und die Kaderplanung, für die Hengen letztlich noch immer die Verantwortung trägt, sind kritisch zu beäugen. Bei der Schuster-Entlassung bog Hengen ein weiteres Mal falsch ab. Die Art und Weise, den 56-Jährigen an einem Donnerstag, knapp 48 Stunden vor dem nächsten Spiel, freizustellen, ohne einen Nachfolger parat zu haben, war äußerst unprofessionell. Es wurde offensichtlich, dass Grammozis nach der Absage mehrerer Wunschkandidaten eine Notlösung war. Dass sich Hengen unlängst wunderte, warum Grammozis von Anfang an kein gutes Standing im Umfeld hatte, entbehrt in diesem Zusammenhang nicht einer gewissen Ironie.

Strukturelle Veränderungen unabdingbar

Entgegen anderen Meldungen hat es nach kicker-Informationen am Sonntag jedoch keine Sitzung gegeben, in der ernsthaft über eine Abberufung von Hengen und Hajri diskutiert wurde. Im Grunde geht das auch gar nicht. Würde dieses Szenario umgesetzt werden, wäre der Klub völlig führungslos. Ein solches Tabula rasa hat auf dem Betzenberg selten etwas zum Guten verändert.

Die aktuelle Lage sollte als dringender Anstoß genommen werden, die Strukturen im Verein zu verändern. Eine breitere Aufstellung an der Spitze, konkret ein zweiter Geschäftsführungsposten für den kaufmännischen Bereich, ist unabdingbar. Sonst ist der Klub weiter allein von Hengen abhängig. Und ob der seinen Kurs wieder findet, ist derzeit fraglich.