Seit acht Spielen ungeschlagen: Mintal "juckt das überhaupt nicht"

Seit nun schon acht Spielen hat die SpVgg Bayreuth in der Liga kein Spiel mehr verloren. In der gleichen Zeit konnte die Mintal-Elf aber auch nur zwei Partien für sich entscheiden und rangiert aktuell im Tabellenmittelfeld. Die Stimmungslage beim Drittligaabsteiger ist seit Wochen angespannt.

Die Szenerie nach dem 1:1 gegen den SV Wacker Burghausen mutete skurril an: Wo anderswo nach acht Spielen ohne Niederlage ausschließlich positive Stimmung herrschen würde, schlug in Bayreuth die Stunde der ernüchternden Töne. Beim Drittligaabsteiger könnte die Ausgangslage eigentlich so gut sein. Hätten die Altstädter von sechs Unentschieden in der Phase der Unbesiegbarkeit nur vier siegreich gestaltet - und das war mit Blick auf die Spielverläufe mehr als nur möglich - stünde man jetzt hinter dem Spitzenduo aus Würzburg und Vilzing. Die Zufriedenheit wäre da, skeptische Töne wären wohl am Rande vernehmbar. Und nun? Egal, mit wem man redet: Tristesse pur.

Auch Trainer Marek Mintal, nach dem 2:2-Remis in Bamberg nach 70-minütiger Dominanz und späten Gegentoren schon komplett bedient, machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Das war heute bodenlos", sagte er nach dem Burghausen-Spiel, "wir haben hier 2200 Zuschauer. Da müssen wir uns 90 Minuten konzentrieren und auf dem Platz alles investieren." Das machte sein Team nicht und ließ abermals nach einer frühen Führung Federn. Was das "Phantom" merklich wurmte. „Wir sind seit acht Spielen ungeschlagen", sagte der Trainer, "das juckt mich überhaupt nicht. Wir treten seit Wochen auf der Stelle, verlieren Punkte, weil wir zu naiv sind. Daran sind wir selbst schuld."

In Ansbach war es die erste Halbzeit, in Augsburg ein nicht gepfiffener Handelfmeter in der Nachspielzeit, gegen Fürth die schlampige Chancenverwertung und vier verschlafene Anfangsminuten, gegen Bamberg fahrlässig absolvierte letzte 15 Minuten und gegen Wacker - wie auch in Bamberg - erneut ein Sonntagsschuss, der dem Gegner kurz vor dem Ende zum Punktgewinn verhalf. Alteingesessene Anhänger fordern schon eine Spielzeit ab der zehnten bis zur 80. Minute. Acht Punkte mehr stünden dann zu Buche. Lediglich beim Sieg über den FC Memmingen bogen die Bayreuther in den letzten zehn Minuten einen Rückstand noch um in einen Sieg, elf Zähler und eine wesentlich bessere Tabellensituation verspielte man in der Schlussphase.

Rückendeckung für Mintal

Mintal selbst steht in keiner Weise zur Diskussion, wie Geschäftsführer Jörg Schmalfuß gegenüber dem Nordbayerischen Kurier deutlichst zum Ausdruck brachte. „Das wäre ja Wahnsinn", so Schmalfuß, "wenn Emotionalität und Qualität fehlen, müssen wir sie reinbringen. Das geht nicht auf die Schnelle, aber in Sachen Emotionalität ist Marek absolut der richtige Typ, das Wort in Person." Ob Mintals schlechte Laune sich bessert, wird sich jetzt zeigen. Nach einem goldenen September ohne Niederlage, der eher bronze glänzt, gilt es gegen Spitzenteams.

Auswärts geht es gegen Türkgücü München und den 1. FC Nürnberg II, zuhause wartet Ligatopfavorit Würzburger Kickers und Angstgegner FC Schweinfurt 05 auf die Altstädter. Nach dem Oktober wird man vermutlich schon sehen, wohin der Bayreuther Weg geht: Ob in Richtung Spitzengruppe oder aber auch als graue Maus mit der Ambition, im nächsten Jahr die Rückkehr in die 3. Liga anzustreben. Das ist das erklärte Ziel der Bayreuther. "Der Auftrag nach dem Abstieg war die Konsolidierung und zu schauen, welche Stellschrauben wir im Winter und Sommer noch drehen müssen, um nächstes Jahr eine gute Rolle spielen zu können. Vielleicht haben wir uns die ein bisschen kleiner vorgestellt", so Schmalfuß. Der mit Blick auf die Mitabsteiger auch feststellt: "Daran sieht man, dass das kein Einzelschicksal ist und wir es mit unserem runderneuerten Kader ganz okay gemacht haben. Mit ein wenig mehr Ertrag wäre es eine ganz andere Konstellation."