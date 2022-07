Seit acht Jahren im Verein: Welzmüller bleibt in Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching kann weiter auf die Dienste von Josef Welzmüller bauen. Der Kapitän verlängert seinen Vertrag für zwei weitere Jahre.

Als Josef Welzmüller im Sommer 2014 vom SV Heimstetten zur SpVgg Unterhaching wechselte, hat sein Drillingsbruder Maximilian den Verein gerade verlassen und sich dem VfR Aalen angeschlossen. Nun - acht Jahre später - kommt es zum Wiedersehen der Brüder: nachdem Maximilian nach seinem Vertragsende bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München beim Team von Trainer Sandro Wagner unterschrieben hat, zieht nun sein Bruder mit einer Vertragsverlängerung bis Sommer 2024 nach.

In den vergangenen acht Jahren absolvierte Welzmüller 111 Pflichtspiele für das Team aus dem Münchner Vorort, davon über 50 in der 3. Liga. Zuletzt führte der 32-Jährige die Hachinger als Kapitän auf den Platz. "Es war nicht immer leicht in den letzten acht Jahren, aber ich liebe diesen Verein und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam wieder erfolgreich sein werden", so der Innenverteidiger zu seiner Verlängerung.

Für Präsident Manfred Schwabl ist 'Seppi' "als Sportler sowie als Mensch ein Vorbild für alle im Verein", besonders für die jungen Spieler. Er helfe sowohl auf als auch neben dem Platz enorm weiter.