Seit 2011 in grün-weiß: Ulbrich verlängert in Bremen

Bereits seit 2011 spielt Michelle Ulbrich für den SV Werder Bremen, mit dem sie zwei Aufstiege in die Frauen-Bundesliga erlebte. Bereits 139 Spiele im Oberhaus absolvierte Werders Rekordspielerin - und weitere sollen hinzukommen. Am Mittwoch verlängerte die 27-Jährige ihren Vertrag am Osterdeich.