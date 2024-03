Seit 1978 schon auf dem THW-Trikot: Kiel und Hauptsponsor verlängern Zusammenarbeit

"Eine der beständigsten Partnerschaften im deutschen Sportsponsoring", heißt es in einer Mitteilung des THW Kiel. Die "Zebras" haben sich mit einem Hauptsponsor auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Sabine Krummenerl, Vorstandsmitglied der Provinzial Nord Brandkasse, und Viktor Szilágyi, Geschäftsführer des THW Kiel, verlängerten den Vertrag um weitere zwei Jahre. Bereits seit 1978 schmückt prangt der Provinzial-Schriftzug auf den THW-Trikots.

"Wir freuen uns darauf, auch weiterhin beim THW Kiel als Teamsponsor an Bord zu sein und somit dazu beizutragen, dass der Klub seine hohen Ziele auch in Zukunft erreichen kann", benennt Sabine Krummenerl für den Marktführer im Norden die Gründe für die Fortsetzung des Engagements beim Handball-Rekordmeister.

Sie fügt an: "‘Immer da. Immer nah. Für uns im Norden.‘ lautet nicht von ungefähr unser Motto. Das passt einfach zum THW Kiel, der trotz aller nationalen und internationalen Erfolge fest im Norden verwurzelt ist und hier eine besonders große Anhängerschaft hat."

Szilágyi: "Passt einfach"

Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi ist es "ein gutes Gefühl, verlässliche Partner wie die Provinzial an unserer Seite zu wissen. Das ist gerade in wechselhaften Zeiten wie diesen alles andere als selbstverständlich und ein hohes Gut. Wir wissen, was wir an der Provinzial haben, die uns seit Jahrzehnten die Treue hält. Gleichzeitig weiß die Provinzial aber genauso, welch‘ Strahlkraft ein Engagement beim THW Kiel hat. Kurz: Zwischen uns und der Provinzial passt es einfach."

Auch in der Ausgestaltung der Partnerschaft setzen beide Seiten auf Kontinuität. Der Schriftzug der Provinzial wird weiterhin über den Rückennummern der Trikots zu sehen sein. Werbung des Versicherers wird prominent auf den LED-Banden in der Wunderino Arena laufen, und die Provinzial wird - wie seit mittlerweile 1998 - auch weiterhin das Branding-Recht am THW-Maskottchen "Hein Daddel" haben.

Fortgesetzt wird auch die Tradition der Austragung zweier Freundschaftsspiele pro Saison gegen Vereine in der Region unter der Schirmherrschaft der Provinzial für einen guten Zweck und die gemeinsam veranstalteten zwei Tagescamps für Kinder- und Jugendhandballer pro Jahr. Und der "Kieler Jung" in Reihen der Zebras, Rune Dahmke, wird auch künftig für die Provinzial für ausgewählte Aktionen zur Verfügung stehen.