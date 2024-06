Seine in Paris noch immer nicht sauber genug für Olympia-Schwimmer

Während Olympia in Paris soll es Schwimmwettkämpfe in der Seine geben. Doch wegen schlechten Wetters ist das Wasser nicht sauber genug. Und auch ein weiterer Plan ist in Gefahr.

Die Seine in Paris erfüllt momentan noch nicht die Sauberkeitsstandards, um Schwimmwettbewerbe für die Olympischen Spiele auszutragen. picture alliance/dpa/MAXPPP