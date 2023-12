"Seine Geschichte ist überragend": Ter Horst verlängert bei den Preußen

Der SC Preußen Münster hat den Vertrag mit Jano ter Horst verlängert und damit ein Eigengewächs an der Hammer Straße gebunden.

Die Preußen bezeichnen seinen Weg als "ein Paradebeispiel für den Ausbildungsgedanken, der an der Hammer Straße gelebt wird". Und so kommt die Vertragsverlängerung, die der Drittliga-Aufsteiger am Freitag mit Abwehrspieler Jano ter Horst vermeldet, auch nicht überraschend.

Der 21-Jährige, der 2016 zur U 15 des Traditionsvereins stieß, durchlief seither alle Nachwuchsteams bei den Westfalen und schaffte in dieser Saison den Sprung in die 3. Liga. Acht Saisoneinsätze und ein Tor stehen für ihn in der Bilanz, auch im DFB-Pokal gegen die Bayern wurde ter Horst eingesetzt (0:4) - es war sein Pflichtspieldebüt bei den Profis.

Sich bewusst dafür zu entscheiden, ein zweites Standbein aufzubauen, war goldrichtig. Peter Niemeyer über Jano ter Horst

"Die Geschichte von Jano ist überragend. Sich bewusst dafür zu entscheiden, ein zweites Standbein aufzubauen und sich währenddessen in der U 23 auf sehr hohem Niveau mit viel Spielpraxis weiterzuentwickeln, war goldrichtig und eine Entscheidung, hinter der wir als Klub voll und ganz stehen", sagte Peter Niemeyer zur Personalie ter Horst und zielte auf die Berufsausbildung ab, die der Defensivmann während seiner Zeit bei den Preußen absolvierte.

Drittliga-Debüt mit Assist - Erstes Tor in Halle

Der Geschäftsführer Sport sprach ter Horst zu, dass er "nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit gereift" sei und ihm dies geholfen habe, "sich in den ersten Wochen und Monaten mit der nötigen Geduld im Training zu beweisen und um dann in dem Moment, in dem er die Chance erhalten hat, zu performen."

Weil der Rechtsfuß gegen die Bayern überzeugte, dufte er danach auch zügig in der 3. Liga ran - und führte sich im ersten Spiel gegen Aue (4:0) gleich mit einem Assist ein. Um im zweiten Einsatz in Halle (4:1) sein erstes Tor zu erzielen. Seither gehört er zum Stammpersonal und stand immer in der Startelf der Elf von Trainer Sascha Hildmann.