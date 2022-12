Sein letztes kicker-Interview: Pelé über Messi und den späteren Weltmeister Deutschland

Am 27. Oktober 2011 erschien in einer Donnerstagsausgabe das letzte kicker-Interview mit Pelé. Darin sprach die Fußball-Legende über die anstehende WM in Brasilien, den späteren Titelträger Deutschland und den Videobeweis.

Am Tag vor dem Interview war Pelé in London bei einem PR-Termin für die Marke "Pelé Sports" und die Präsentation eines neuen Schuhmodells aufgetreten. Als Mitglied einer FIFA-Expertengruppe hatte er 24 Stunden zuvor über die mögliche Einführung des Videobeweises beraten.

Unterdessen bereitete sich Brasilien auf die Ausrichtung der WM 2014 vor. Drei Jahre später gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw dort den vierten Stern. Pelé hatte drei Jahre zuvor eine Ahnung davon. Die Überschrift zu dem Interview lautete: "Mit Deutschland ist 2014 zu rechnen".

Der heutige kicker-Chefredakteur Jörg Jakob führte das Gespräch mit dem damals 71-Jährigen und erinnert sich: "Pelés Auftreten war sehr warmherzig. Er sprach in einer auffallend sanften Tonlage und lächelte häufig. In jenen Tagen war er allerdings unglücklich darüber, dass er bei den Vorbereitungen zur WM in seinem Heimatland keine Rolle in vorderer Reihe spielte." Wir geben das Interview hier in Auszügen wieder.

Senhor Pelé, Sie sind für viele der beste Fußballer aller Zeiten. Wären Sie mit moderner Ausrüstung noch besser gewesen?

Ich habe in meiner Karriere mit so vielen verschiedenen Schuhen gespielt und so oft mit wechselnder Ausrüstung, doch ein so exzellentes Material wie in der heutigen Zeit gab es damals leider nicht. Ja, ich denke, ich hätte noch mehr Tore geschossen.

Was wird die WM 2014 in Brasilien auszeichnen?

Fußball ist die schönste Freizeitbeschäftigung, die es gibt. Überall heißt es, England sei das Mutterland des Fußballs. Aber wir wollen und können zeigen, dass Brasilien die Kapitale ist. Zudem haben wir die große Chance, zu beweisen, dass wir ein solches Ereignis organisieren können. Und natürlich wollen wir den Weltpokal zurückholen, den wir 1950 im Maracana an Uruguay verloren haben.

Einen WM-Titel gewinnt man nur, wenn man als Team funktioniert. Ein, zwei einzelne Superstars sind nicht genug.

Die "Selecao" gilt immer als einer der Favoriten, zumal zu Hause. Sehen Sie das angesichts der aktuellen Probleme des Teams auch so?

Das Problem ist, dass Brasilien in den letzten Jahren häufig Trainerwechsel hatte. So kann man kein erfolgreiches Team formen. Auch die vielen Spielerwechsel waren nicht hilfreich. Es gibt jedoch keinen Zweifel: Tritt Brasilien in Bestbesetzung an, ist es 2014 sehr stark.

Im Gespräch: Der heutige kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und Pelé im Herbst 2011. kicker

Nehmen wir Ronaldinho und Kaka: Werden Sie die Mannschaft noch weiter bringen?

Wenn Sie Kaka ansprechen: Dass er durch eine Verletzung in den letzten Jahren so oft ausfiel, war ein großer Verlust. Ich hoffe aber, dass er zur WM wieder in Topform sein wird. Für Ronaldinho wird das schwieriger. Junge Spieler wie Ganso und Neymar zu verdrängen wird für ihn kaum möglich sein.

Auch wenn sie bei der Copa America eher enttäuscht haben: Mit Neymar und Ganso ist also zu rechnen? Werden die beiden ihren Ansprüchen bereits gerecht?

Sie sind sehr jung, feiern aber mit Santos große Erfolge, wurden Meister und Sieger der Copa Libertadores. Selbstverständlich müssen sie nun weiter Erfahrungen sammeln, auf hohem internationalen Niveau. Bis 2014 haben sie nun noch mal zwei Jahre: Ich zweifle nicht daran, dass sie bei der WM exzellente Leistungen bringen, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben.

Lucio ist der Kapitän, aber schon 33, zuletzt gab es Kritik: Sollte Trainer Mano Menezes für 2014 mit ihm planen?

Manchmal ist das Alter doch gar nicht das Problem. Da gibt es viele Beispiele im Fußball. Mannschaften, die erfolgreich sein sollen, brauchen auch Spieler mit Erfahrung. Lucio war immer fit. Auf seiner Position kann er durchaus noch länger auf hohem Niveau spielen.

Zuletzt hieß es, Deutschland spiele streckenweise brasilianisch. Zumal beim 3:2 im Test gegen Brasilien. Was halten Sie von der deutschen Nationalmannschaft?

Ich habe Deutschland vor allem von der WM 2010 noch in guter Erinnerung. Diese Mannschaft, ich betone: diese Mannschaft, war reif für das Finale. Wenn die aktuellen Spieler zusammenbleiben und sich gemeinsam weiterentwickeln, dann ist 2014 unbedingt mit Deutschland zu rechnen. Einen WM-Titel gewinnt man nur, wenn man als Team funktioniert. Ein, zwei einzelne Superstars sind nicht genug.

Krasse Fehler bei der Frage, ob Tor oder nicht Tor, sollten vermieden werden.

Steht Weltfußballer Lionel Messi schon auf einer Stufe mit Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona oder Bobby Charlton?

Schauen Sie sich doch mal an, wie lange ein Beckenbauer, ein Michel Platini, ein Charlton oder auch ein Gerd Müller gespielt haben: Zehn Jahre, 15 Jahre! Das müssen die Jungen erst mal nachmachen. Jetzt, aktuell, wenn man die letzten zwei Jahre mit Barcelona sieht, muss man sagen: Messi ist absolut der Beste, aber eben noch nicht so lange wie diese Legenden.

Sie tagten mit der FIFA Task Force 2014 in Zürich. Kommen technische Hilfsmittel wie der Chip im Ball, die Torlinien- Technologie oder der Videobeweis?

Wir haben über die Jahre ja schon einige Modelle diskutiert. Aber man muss aufpassen: man kann Mittel aus anderen Sportarten nicht so einfach auf den Fußball übertragen. Ich halte es für schwierig, etwa Elfmeterentscheidungen mithilfe von Technik treffen zu wollen. Aber klar: Krasse Fehler bei der Frage, ob Tor oder nicht Tor, sollten vermieden werden.