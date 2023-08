Sein erster Transfer: Freistoßkönig Ward-Prowse wechselt zu West Ham

West Hams Gegner sollten in der neuen Saison auf Fouls rund um den Strafraum lieber verzichten: James Ward-Prowse wechselt gen London - und sorgt für weitere satte Einnahmen in Southampton.

Während Leeds United reihenweise Spieler verleiht, geht Mit-Absteiger FC Southampton einen anderen Weg: Der Ex-Klub von Ralph Hasenhüttl könnte in diesem Sommer allein über Ablösen eine dreistellige Millionensumme einnehmen. Nun ist auch der Abschied von Kapitän James Ward-Prowse perfekt.

Der 28-jährige englische Nationalspieler (elf Länderspiele, zwei Tore) verlässt nach insgesamt 410 Einsätzen für kolportierte 35 Millionen Euro den Klub, zu dem er schon als Kind gestoßen war. Der erste Transfer seiner Karriere führt ihn zu West Ham United. Die Hammers, die wohl für eine ähnliche Summe auch Harry Maguire von Manchester United loseisen, dürfen sich auf einen besonderen Spieler freuen.

Ward-Prowse hat mehr zu bieten als Freistoßtore

Mittelfeldmann Ward-Prowse gilt nicht nur als der beste Freistoßschütze der Premier League, er ist es statistisch gesehen auch: Seit 2013 hat in den fünf Top-Ligen Europas nur Lionel Messi (32) mehr Freistöße direkt verwandelt als West Hams Neuzugang (17). Mit einer Erfolgsquote von 14,3 Prozent ist Ward-Prowse sogar die Nummer eins. Ohne auch nur ein Standardtraining abgehalten zu haben, sind die Hammers also seit diesem Montag bei ruhenden Bällen schlagartig gefährlicher geworden.

Ward-Prowse, der in der vergangenen Saison überraschenderweise aber nur zwei von vier Elfmetern verwandelte, ist gleichwohl mehr als ein Freistoßkönig. In Southampton galt er als wichtige Stimme in der Kabine und als fittester Spieler. Kein Wunder, dass sein neuer Trainer David Moyes so heiß auf seine Verpflichtung war.

Während Ward-Prowse einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete, steht Southampton der teuerste Verkauf des Sommers womöglich noch bevor: Nach Innenverteidiger Mohammed Salisu (Monaco, ca. 15 Millionen Euro), Rechtsverteidiger Tino Livramento (Newcastle, ca. 37 Millionen Euro) und Ward-Prowse könnte der 19-jährige Sechser Romeo Lavia über 50 Millionen Euro in die Kassen spülen. Top-Interessenten bleiben weiterhin der FC Liverpool und der FC Chelsea.