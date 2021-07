"Sein Antritt ist eine echte Waffe": Goppel kommt aus Kerkrade

Der SV Wehen Wiesbaden befindet sich weiterhin auf Shopping-Tour und hat den elften Neuzugang verpflichtet. Aus Kerkrade kommt der 24-jährige Offensivspieler Thijmen Goppel.

Vom niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade kommt Thijmen Goppel zum hessischen Drittligisten. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler erhält beim ehemaligen Zweitligisten einen Vertrag bis 2023, die Ablöse bewegt sich nach kicker-Informationen im kleineren sechsstelligen Bereich.

Der SV Wehen Wiesbaden hat damit nach Maximilian Thiel (1. FC Heidenheim), Florian Stritzel (Darmstadt 98), Bjarke Jacobsen (AC Horsens), Emmanuel Taffertshofer (SV Sandhausen), Nico Rieble (VfB Lübeck), Gino Fechner (KFC Uerdingen), Jozo Stanic (FC Augsburg), Stefan Stangl (Türkgücü München), Mehmet Kurt (SC Verl) und Luca Becker (eigene Jugend) den elften Neuzugang in der aktuellen Transferperiode verpflichtet.

40 Erstliga-Spiele in der Eredivisie

Goppel, der vor seiner Zeit in Kerkrade bei ADO Den Haag, MVV Maastricht und NEC Nijmegen am Ball war, absolvierte bislang 40 Partien in der niederländischen Eredivisie und darüber hinaus 59 Spiele in der 2. Liga des westlichen Nachbarlandes. Der 1,78 Meter große und 73 Kilo schwere Goppel gilt schneller und dribbelstarker Spieler, der selbst torgefährlich wird und als Vorbereiter in Erscheinung tritt. In Wiesbaden sind sie jedenfalls durchweg überzeugt von ihrem neuen Offensivakteur. "Wir wollten Thijmen unbedingt verpflichten, da er neben seinen großen fußballerischen Qualitäten mit seinem Charakter und seiner Mentalität sehr gut zu unserer Mannschaft passt und uns sofort weiterhelfen wird", wird SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer (53) in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Thijmens explosiver Antritt ist eine echte Waffe. Zudem ist er im Eins-gegen-eins mit seinen Dribblings sehr stark. Paul Fernie

Und Paul Fernie (34), der Sportliche Leiter des SV Wehen Wiesbaden, ergänzt: "Thijmens explosiver Antritt ist eine echte Waffe. Zudem ist er im Eins-gegen-eins mit seinen Dribblings sehr stark."