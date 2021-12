Seiferts Botschaften zum Abschied

Mit der nun formal geregelten Stabsübergabe im Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Liga von Peter Peters zu Hans-Joachim Watzke endet gleichzeitig auch die Ära Christian Seifert. Der auf eigenen Wunsch scheidende, langjährige DFL-Geschäftsführer hat im Anschluss an seine letzte Mitgliederversammlung noch eine Botschaft an den DFB.

"Es ist nicht erforderlich, jede Sitzung dazu zu nutzen, um deutlich zu machen, dass man hinter einem Kandidaten steht", sagte Seifert mit Blick auf ein Vor-Votum der Konferenz der Landes- und Regionalpräsidenten des Dachverbandes, das einstimmig bei einer Enthaltung zugunsten von Bernd Neuendorf ausgefallen war. Neuendorfs Kontrahent im Rennen um das Amt des DFB-Präsidenten heißt Peter Peters, dem wiederum BVB-Boss Watzke als Chef des DFL-Aufsichtsrates folgt. Großes Stühlerücken also im deutschen Fußball, da auch Seifert von der Medienmanagerin Donata Hopfen an der operativen Spitze der Liga beerbt werden wird.

Seifert wirkt zufrieden mit dem, was er in mehr als 16 Jahren erreicht hat, in denen die DFL vom gefühlten "Start-Up" im DFB-Anbau zu einem modernen, umsatzträchtigen und zugleich experimentierfreudigen Medienunternehmen im Frankfurter Westend gereift ist. Dafür erhielt der 52-Jährige zuletzt gar die nachstilisierte Meisterschale im vertrauten Funktionärskreise. Entsprechend fielen die Worte Watzkes aus: "Christian Seifert hat die Liga geprägt. Wir waren oft einer Meinung, aber nicht immer. Und wenn wir mal nicht einer Meinung waren, haben wir das auf hohem Niveau ausgefochten." Über seine Zukunft mochte Seifert nach der MV am Frankfurter Flughafen, wo die Klubs verbindliche Nachhaltigkeitskriterien, Fan-Dialog-Grundlagen und Lizensierungsfragen beschlossen, noch nichts Konkretes sagen.

Seifert: "Mit nur einer Person an der Spitze ändern Sie da gar nichts"

Dafür zu anderen Dingen, speziell dem DFB: "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, einfach mal der Demokratie seinen Lauf zu lassen, statt durch vorgezogene Abstimmung den Bundestag vorzuziehen." Auch dies ein Seitenhieb auf das Votum in der vergangenen Woche. Er habe schon einige Aggregatszustände im DFB erlebt, betonte Seifert: "Mit einem Präsidenten ist es nicht getan, mit nur einer Person an der Spitze ändern Sie da gar nichts. Aus Sicht der Liga geht es darum, eine Moderationsfähigkeit zu beweisen, und nicht systematisch Neid zu schüren, wie das seit einiger Zeit der Fall ist."

Peter Peters, Christian Seifert und Hans-Joachim Watzke picture alliance

Das ist dann nicht eben der harmonischere Umgang, wie ihn sich Watzke laut eigener Aussage zwischen den beiden Verbänden wünscht. Der neue Aufsichtsratschef, der formal am 11. Februar ins Amt startet, drückte verbal noch nicht so aufs Gas. Er könne es derzeit nur von außen beurteilen. Da merke er zwar, "dass es nicht gerade vertraulich zugeht". Doch erstmal will sich der Sauerländer selbst ein Bild verschaffen, rückt er doch als künftiger Sprecher des Liga-Präsidiums auch ins DFB-Präsidium. In der Tat geht es hoch her zwischen den Lagern, Seifert zog sich gar aus dem Präsidialausschuss zurück und mit Fritz Keller musste ein Mann, der im Grunde der Liga nähersteht als den Amateuren, seinen Hut nehmen an der DFB-Spitze, weil er im Machtkampf mit "Vize" Dr. Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge eine Nazi-Entgleisung von sich gab.

Peters' DFB-Präsidentschaftskandidatur ist in gewisser Weise auch ein Strohhalm

Seither lenken Koch und Peters interimistisch die DFB-Geschicke. Letzterer betonte, dass er selbst entschieden habe, nicht mehr als DFL-Aufsichtsratschef weitermachen zu wollen. Allerdings gehört zu dieser Darstellung auch der Fakt, dass es nach seinem Rückzug als Finanzvorstand beim darbenden FC Schalke 04 ziemlich sicher sowieso zum Aus in der Liga-Organisation gekommen wäre. Peters' Kandidatur für die DFB-Spitze ist also in gewisser Weise auch ein Strohhalm. Mit seinem Nachfolger Watzke sieht er "die Führung der Liga in starken Händen".

In dessen Augen geht es zuvorderst darum, sich gesellschaftlichen Diskussionen zu stellen: "Wir müssen den Fußball wieder ein bisschen mehr zum Strahlen bringen." Der bald ehemalige Sprecher der Geschäftsführung, Seifert, sieht das Potenzial dafür gegeben, betont er doch zum Abschied: "Ich glaube, die Bundesliga ist wichtig für Deutschland, weil sie das große letzte Thema ist, das alle Menschen zusammenbringt." Dies ist dann wohl der versöhnliche Teil der Botschaft, die der Manager nach mehr als anderthalb Jahrzehnten an der Spitze der DFL aussandte.