Seifert: "Die Konsolidierung wird kommen"

Die Grenzen des Wachstums im Sportbusiness sind für den langjährigen DFL-Chef Christian Seifert noch nicht erreicht, aber in manchen Sparten nahe. Mit seinem neuen Streaming-Dienst "Dyn" will der 53-Jährige andere Ligen aus dem Schatten des Fußballs führen.

"Es setzt sich nicht durch, was im Businessplan steht, sondern was der Fan will": Christian Seifert. IMAGO/Kirchner-Media

Christian Seifert kennt den Markt. Oder besser: die Märkte. "Die Hälfte der Sportinteressierten interessiert sich für Fußball. Ich habe mir schon immer Gedanken gemacht, mich der anderen Hälfte zu widmen", sagt der Gründer von S-Nation-Media. Mit diesem Unternehmen, in dem der Springer-Konzern Hauptgesellschafter ist, will der langjährige DFL-Boss im Sommer 2023 eine Plattform für die ersten Ligen der Sportarten an den Start bringen, die im Schatten des Fußballs stehen. "Dyn", sprich "Dein", soll das Baby heißen, wie Seifert auf dem Spobis-Kongress in Düsseldorf enthüllte. Empfunden nach "deine Heimat", "dein Sport".

"Es setzt sich nicht durch, was im Businessplan steht, sondern was der Fan will", weiß der erfahrene Manager, der mit Blick auf die Sportwirtschaft offenbar mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blickt: "Verdichtet würde ich sagen: Ich glaube nicht, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. In einigen Bereichen liegen sie aber näher, als sich der ein oder andere denkt." Bei den Medienrechten rechnet Seifert nicht mehr mit derartigen Raten: "Die Konsolidierung im Sportmedienbereich wird kommen, da bin ich mir sehr sicher." Und was ist mit den Tech-Schlagwörtern Blockchain, NFT & Co.? "Momentan sprechen alle über NFTs. Mal schauen, ob das nächstes Jahr auch noch so ist", sagt er.

Seine neue Firma hat mit den Bundesligen in Handball und Basketball Sechs-Jahres-Verträge geschlossen. Länger, als es im Fußball üblich ist, dort ist die DFL auf vier Jahre limitiert qua Statuten. Diese längere Laufzeit mache es einfacher, ein gewinnorientiertes Konzept zu bauen und umzusetzen. "Die Ligen werden sich fragen müssen: Was kann der Medienpartner für mich tun, für meine Verankerung in der Bevölkerung?", glaubt Seifert und liefert auch gleich die Antwort: Mit "Dyn" möchte er Medien mit bewegten Bildern beliefern von den Sportarten neben dem Fußball. Im Prinzip, um so das Grundrauschen auszulösen, das in der Bundesrepublik so nur den Fußball begleitet. Damit beispielsweise Lokalzeitungen online auch in Video-Formaten berichten können, so wie Rechteinhaber eben, nur zeitverzögert. Auch auf die Öffentlich-Rechtlichen setzt Seifert dabei laut eigener Aussage.

Paradebeispiel Basketball-EM

"Wir wollen die Sportarten viel stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen", lautet das Ziel des 53-Jährigen. Als Paradebeispiel sieht er die Basketball-EM, wo nicht zuletzt aufgrund des sportlichen Erfolgs der deutschen Nationalmannschaft nach und nach immer mehr Multiplikatoren im Geschäft waren - die Live-Rechte etwa hielt MagentaSport, ab dem Viertelfinale stieg dann RTL als Sublizenznehmer ein. Die enorme Nachfrage sei auch durch die Medien geschaffen worden, sagt Seifert. Mit "Dyn" möchte er das auch für die Ligen erreichen, deren Rechte sich das Unternehmen gesichert hat und noch sichern will. Als Katalysator, wenn man so will.