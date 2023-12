Seidl: "Wir haben einfach einen absoluten Willen"

"Gegen Sturm Graz ist es nicht normal, dass man Punkte holt", weiß Simon Seidl. Der ÖFB-U-21-Teamspieler hat tatkräftig mitgeholfen, dass Sonntag ein abnormaler Tag für Blau-Weiß Linz wurde.

Simon Seidl brachte BW Linz gegen Sturm zwischenzeitlich in Führung. GEPA pictures/Christian Moser

Sechs Heimspiele in Folge ohne Niederlage, dabei nur zwei Gegentore kassiert. Seine bisherigen vier "Dreier" holte Aufsteiger Blau-Weiß Linz bei WSG Tirol (4:2), in Salzburg (1:0), sowie daheim gegen den WAC (2:0) und den LASK (2:0). Sonntag dann auch noch das Remis gegen Sturm Graz (1:1). Vor allem gegen die "Großen" sammeln die Oberösterreicher also eifrig Punkte.

"Wenn man zuhause gegen Sturm Graz als Blau-Weiß Linz ein 1:1 holt, kann man schon zufrieden sein. Auch wenn ein paar Spieler gefühlt enttäuscht waren, zeigt mir das, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Trainer Gerald Scheiblehner auf "Sky". Sein Team war nach einem brutalen Foul von Sturms Javi Serrano gegen Ronivaldo (laut erster Diagnose liegt kein Knöchelbruch vor) lange in Überzahl, aber "wenn man gegen Sturm Graz spielt, muss man immer aufpassen, denn sie sind auch eine konterstarke Mannschaft."

"Ich denke wir haben eine sehr gute Entwicklung gemacht und treten in der Defensive sehr stabil auf", sagte Scheiblehner. "Wir haben einfach einen absoluten Willen, wir verteidigen gut und schalten auch gut um", hielt Linz-Torschütze Simon Seidl fest. Für den ÖFB-U-21-Teamspieler wäre auch mehr drinnen gewesen: "Ich finde dass wir zum Sechzehner hin ein bisschen zu ungenau waren, wir haben es nicht gut fertig gespielt. Aber natürlich sind wir zufrieden mit dem Punkt."

Ordentlich ausgebremst hat der Aufsteiger den zeitgleich gegen den WAC spielenden Serienmeister RB Salzburg bei den Zuschauern. 5.595 fanden sich bei klirrender Kälte im Hofmann Personal Stadion ein, 3.921 in der Red Bull Arena.