Seidl verlängert abermals bei BW Linz

Mittelfeldspieler Simon Seidl bindet sich noch länger an Bundesligist BW Linz.

Erst vor kurzem hat BW Linz die Option gezogen und den Vertrag mit Simon Seidl bis 2025 verlängert. Nun, nach dem Bundesliga-Klassenerhalt, hat der 21-Jährige gar bis 2027 unterschrieben.

"Jetzt gilt der volle Fokus noch den verbleibenden drei Saisonspielen, wo wir unser Bonusziel, das Europacup-Playoff-Halbfinale, erreichen können. In den kommenden Jahren will ich mit dem Team noch viel erreichen", wird Seidl in einer Aussendung der Oberösterreicher zitiert.

"Wir sind überzeugt davon, dass er noch eine sehr gute Entwicklung nehmen wird und hier beim FC Blau-Weiß Linz die besten Voraussetzungen dafür hat", meint Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Seidl kam im Sommer 2022 vom SV Kuchl zu den Oberösterreichern und hat seither schon 38 Profispiele absolviert bzw. stand 17 Mal in der Startelf von Blau-Weiß.