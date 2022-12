Seiders Red Wings verlieren gegen Ottawa - Draisaitl-Assists reichen nicht

Moritz Seider und seine Detroit Red Wings haben ihr Heimspiel gegen die Ottawa Senators verloren. Am Samstag gab es eine 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)-Niederlage. In der Nacht zog Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers den Kürzeren.

Die Red Wings liegen nach der Niederlage nur noch zwei Punkte vor den Senators, für Detroit war es die elfte Niederlage im 30. Saisonspiel. Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt. Für die Senators war es deweil der vierte Sieg in Serie, die Kanadier schieben sich damit vorerst auf den zwölften Rang in der Eastern Conference vor.

Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle fehlte derweil weiter wegen seiner Schulterverletzung. Nach zwei ausgeglichenen Dritteln sorgten Claude Giroux, Tyler Motte und Austin Watson im Schlussabschnitt für die Entscheidung zugunsten der Senators.

Edmonton: 46:17 Schüsse - und trotzdem verloren

Die Edmonton Oilers kassierten in der Nacht zum Sonntag (MEZ) eine bittere Heimniederlage gegen die Anaheim Ducks. Das Team aus Alberta unterlag den Kaliforniern mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und scheiterte dabei immer wieder an Ducks-Torhüter Lukas Dostal. Dem Tschechen gelangen in seinem erst sechsten NHL-Einsatz von Beginn an 46 Paraden. Allein im Schlussdrittel schossen die Oilers 23 Mal aufs Tor der Ducks, die wiederum im gesamten Spiel nur auf 17 Torschüsse kamen.

Draisaitl blieb ohne Treffer, bereitete aber zwei Tore vor (Assists Nr. 32 und 33), darunter den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch seinen kongenialen Teamkollegen Connor McDavid. Dieser führt mit nun 28 Treffern und 62 Torbeteiligungen die Liga an.

Peterka und Sturm siegen - Rangers bei sechs

Ohne Torbeteiligung blieben JJ Peterka beim 5:2 seiner Buffalo Sabres bei den Arizona Coyotes und Nico Sturm bei der 2:3-Niederlage seiner San Jose Sharks nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings.

Die New York Rangers setzten indes ihren Siegeszug durch ein 6:3 bei den Philadelphia Flyers fort und stehen nun bei sechs gewonnen Spielen in Serie. Die Entscheidung zu Gunsten der "Broadway Blueshirts" fiel erst spät im Schlussabschnitt. Jacob Trouba ins leere Tor zum 5:3 (58.) und Kaapo Kakko (60.) ebenfalls mit einem Empty-Netter machten den Deckel auf diesen Ostküstenvergleich.