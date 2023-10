Seider zum Dritten: Red Wings gut in der Spur

Moritz Seider hat sein Punktekonto in der Frühphase der NHL-Saison weiter aufgestockt und mit den Detroit Red Wings den nächsten Sieg eingefahren. Auch Lukas Reichel durfte jubeln.

Verteidiger Seider hatte in der Nacht zum Dienstag (MESZ) seinen Anteil am zweiten Saisonsieg der Red Wings, einem 4:0 bei den Columbus Blue Jackets. Sein Assist, zugleich der dritte Scorerpunkt in dieser Spielzeit, brachte das zwischenzeitliche 3:0 auf den Weg, das Center Dylan Larkin erzielte (32.).

Vier verschiedene Torschützen trugen sich für den elfmaligen Stanley-Cup-Sieger Detroit in Ohio in die Liste ein. Goalie James Reimer holte sich mit 23 Saves zudem den Shutout ab.

Seider spielte 22:25 Minuten und hatte damit die meiste Eiszeit bei den Feldspielern der Gäste. Zum Assist kamen ein Torschuss sowie drei geblockte Versuche der Blue Jackets hinzu.

Blackhawks im Mitteldrittel stark

Auch Lukas Reichel durfte mit den Chicago Blackhawks über den zweiten Sieg jubeln. Das Team aus Illinois setzte sich mit 4:1 bei den Toronto Maple Leafs durch. Reichel blieb in rund zehn Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung, gab einen Torschuss ab und blockte einen weiteren.

Corey Perry, Tyler Johnson und MacKenzie Entwistle trafen für die Gäste allesamt im Mittelabschnitt und stellten die Weichen.

Panthers holen ersten Sieg

Vorjahresfinalist Florida Panthers fuhr unterdessen im dritten Versuch den ersten Saisonsieg ein. Center Sam Reinhart bedankte sich für seine Beförderung in die erste Reihe mit gleich zwei Toren beim 4:3-Erfolg bei den New Jersey Devils, Torhüter Sergei Bobrovsky hielt 31 Schüsse für die Gäste.