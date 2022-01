Seider sammelt Argumente für Wahl zum besten NHL-Rookie

Nationalspieler Moritz Seider hat weiter Pluspunkte für die Auszeichnung zum besten NHL-Neuling gesammelt.

Der 20-Jährige legte beim 3:2 nach Verlängerung seiner Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres am Montag den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 auf und kommt damit auf bereits 22 Torvorlagen in dieser Saison. Kein Rookie in der National Hockey League hat eine solche Ausbeute.

Seiders Teamkollege Lucas Raymond steht als Angreifer bei 21 Assists. Raymond, Seider und Trevor Zegras von den Anaheim Ducks gelten derzeit als die Favoriten für die prestigeträchtige Auszeichnung. Die Calder Trophy wird üblicherweise während der Stanley-Cup-Finals vergeben. Abstimmen dürfen ausgewählte Journalisten.