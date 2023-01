Seider jubelt nach zwei wilden Minuten - Oilers verlieren ohne Draisaitl

Erneut ohne Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Abschluss des Jahres 2022 eine Niederlage kassiert. Moritz Seider behielt nach zwei wilden Minuten indes mit Detroit die Oberhand im Duell mit Tim Stützles Senators.

Die Oilers unterlagen am Samstag (Ortszeit) mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) gegen die Winnipeg Jets. Der 27 Jahre alte Draisaitl fehlte seinem Team dabei wie schon in der vorherigen Partie am Freitag. Sein Trainer Jay Woodcroft hatte dies mit "Beulen und Prellungen" begründet. Dies sei aber "normal" in dieser Phase der Saison. Ob Draisaitl am Freitag in Seattle auflaufen wird, ließ Woodcroft offen: "Wir werden sehen."

Gegen Winnipeg hatte Klim Kostin nach dem 0:1 von Neal Pionk für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt, doch zwei Minuten nach dem Ausgleich gelang Kyle Connor (47.) das entscheidende 2:1 für die Jets. Während Winnipeg in der Central Division als Tabellenzweiter klar auf Play-off-Kurs liegt, muss Edmonton einen Zähler hinter den siegreichen Calgary Flames (3:2 gegen die Vancouver Canucks) als Tabellenvierter in der Pacific Division noch zulegen.

Zwei Minuten reichen Detroit in Ottawa

Moritz Seider gelang mit den Detroit Red Wings ein 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) gegen die Ottawa Senators mit Tim Stützle. Eine Vorlage des 20 Jahre alten Stützle und eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel waren für die Kanadier zu wenig für den Sieg. Detroit machte binnen zwei Minuten aus einem 1:2 ein 4:2. Erst glich Lucas Raymond (42.) aus, dann brachte Elmer Soderblom (43.) Detroit in Führung, ehe Michael Rasmussen (44.) den Erfolg der Red Wings perfekt machte.

Sturm-Vorlage bei Sharks-Pleite

Ebenfalls eine Vorlage steuerte Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm bei der 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)-Niederlage seiner San José Sharks gegen die Dallas Stars bei.