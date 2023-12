"Seid mutig": Joppe entfacht bei Rot Weiss Ahlen neues Feuer

Der 3:1-Sieg über Düren - nur Glück? Danach ein 2:1 gegen Wuppertal: Zufall? Spätestens drei Wochen später gibt Rot Weiss Ahlen mit einem 2:0 über den Tabellenvierten, der U 21 des 1. FC Köln, die Antwort. Die Grundtugenden stimmen unter Björn Joppe bei RWA wieder.

Dieser dritte Erfolg nun, diesmal auswärts bei der ambitionierten Tormaschine vom Rhein, macht klar: Das kann nicht immer nur Glück sein. Dahinter steckt System.

Dabei hat das Glück zwei Eigenschaften: Erstens, man kann es sich erarbeiten. Zweitens, es währt nicht ewig. Vor allem diese zweite Unart der Glücksgöttin Fortuna hatte Björn Joppe im Sinn, als er in Köln nach der ersten Halbzeit auf Augenhöhe warnte: "Leute, das geht nicht lange gut, packt mir jetzt die Zweikämpfe an, presst wieder vor, seid mutig." Erstaunlich ist nicht, dass die Ahlener diesem Rat des Trainer gefolgt sind, sondern dass sie dann tatsächlich das Glück noch durch Tatkraft überlistet und gebeugt haben.

Und das ist neu, seitdem Joppe vor eineinhalb Monaten den Posten von Daniel Berlinski und dem Sportlichen Leiter Orhan Özkara übernommen hat und dem hoffnungslos überforderten Schlusslicht neun Punkte in fünf Spielen bescherte. "Das 2:0 war am Ende auch verdient, mein ganz großes Kompliment an die Jungs", verbeugt sich Joppe vor der Mannschaft, die an diesem Sonntag ohne die gelb-gesperrten Kyere auf dem Flügel, Cvetkovic im Zentrum und Torjäger Uzun eigentlich hätte klar unterlegen sein müssen.

Kämpfen, Rennen, Gras fressen

Es scheint, man hat sich an der Werse an die erste Eigenschaft des Glücks erinnert: die Sache mit dem Erarbeiten. "Ich hab meiner Mannschaft gedankt", erzählt Joppe von der Verabschiedung in die Winterpause. "Dass sie mir acht Wochen gefolgt ist und echten Charakter gezeigt hat." Worte, die anscheinend ankommen, einfache Signale, denen die Spieler folgen. "Das ist immer noch kein guter Fußball, aber bis zur Winterpause muss das Basisprogramm reichen", verlangt Joppe nur das Übliche: Kämpfen, Rennen, Gras fressen - man kennt es. Dinge eben, denen in letzter Konsequenz eben auch das Glück folgt. Oft jedenfalls.

Dazu kommt die Beschwörung des Teamgeistes. "Wir hatten schon drei Mannschaftsabende, das hatte diese Kombo noch gar nicht", sagt Joppe und fragt entgeistert: "Kann man sich das vorstellen?" Der 45-Jährige hat die Störer und Klassenclowns auseinandergesetzt und damit die Grüppchenbildung demontiert. "Wir sind von Tag zu Tag wieder mehr zusammengewachsen und auf einmal haben die doch gemerkt: 'Hey, wir sind ja doch eine ganz schön geile Truppe!'"

Verstärkung für zentrale Defensive gesucht

Damit es noch geiler wird, will man dem Glück zur Winterpause mit etwas mehr Qualität auf die Sprünge helfen. "Vorne machen wir die Tore schon", sucht Joppe noch so zwei, drei starke Kicker um Innenverteidigung und Sechs herum. Etwa vier Spieler dürfen dafür gerne gehen. Das Basisprogramm haben sie ja dann absolviert. "Die Jungs fangen an zu leben, zu glauben. Sie sind fit und haben keine Angst mehr", ist der Trainer überzeugt, dass das die Zutaten sind, die pures Glücksspiel durch ein ernstzunehmendes System ersetzen können.