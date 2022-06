"Sehr wütend": Korpatsch attackiert Doppelpartnerin Tan für Absage

Die deutsche Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihre französische Doppelpartnerin Harmony Tan scharf für einen kurzfristigen Rückzug beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kritisiert.

Tan habe ihr erst eine Stunde vor dem geplanten Erstrundenspiel geschrieben, schrieb die 27-Jährige aus Kaltenkirchen am Mittwoch auf "Instagram". Sie sei "sehr traurig, enttäuscht und auch sehr wütend".

Zweifel an fehlender Fitness

Tan hatte am Vorabend im Einzel Superstar Serena Williams aus den USA in mehr als drei Stunden und drei Sätzen bezwungen. Am Mittwoch sagte sie verletzungsbedingt für das Doppel ab. "Es ist sehr unfair für mich. Das hab ich nicht verdient", schrieb Korpatsch. "Sie hat mich vor dem Turnier gefragt, ob wir Doppel spielen wollen, ich hab' ja gesagt. Ich hab sie nicht gefragt, sie hat mich gefragt."

Wer nach einem Drei-Stunden-Match am Vortag kaputt sei, könne "nicht professionell spielen", klagte Korpatsch. Im Einzel war sie in der ersten Runde gegen die Britin Heather Watson ausgeschieden.